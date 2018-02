Jever Einmal mehr sind die Jungen des MTV Jever ihrer großen Favoritenrolle in der Tischtennis-Niedersachsenliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersstufe, vollauf gerecht geworden. Das „Friesen-Power-Team“ aus der Marienstadt, das nun die Tabelle komfortabel mit 28:0 Punkten vor dem SV Arminia Hannover (24:4) anführt, fügte seiner Erfolgsstatistik am vergangenen Doppelspieltag zwei deutliche 8:1-Siege bei Union Salzgitter und dem TTC Lechstedt zu.

Die Überflieger-Mannschaft der Liga hatte die weite Auswärtsfahrt nach Süd-Niedersachsen mit Christian Mesler, Mathis Kohne, dem frisch gebackenen Landesmeister Justus Lechtenbörger und Erik Mast in Angriff genommen und präsentierte sich als geschlossene und konzentrierte Einheit: In Salzgitter legten die Doppel den Grundstein zum Sieg, bevor Mathis Kohne den einzigen Gegenpunkt zulassen musste. „Ansonsten ist die Geschichte der Partie sehr schnell erzählt, denn den tapfer kämpfenden Gastgebern gelangen nur ganze sechs Satzgewinne gegen den Tabellenführer“, bilanzierte MTV-Abteilungsleiter Thorsten Hinrichs.

Auch beim TTC Lechstedt stand am Tag darauf ein 8:1-Sieg zu Buche – auch wenn der Gastgeber in ungewohnt kleiner Halle kämpferisch stark dagegen hielt und sogar elf Sätze für sich verbuchen konnte. Der Gegenpunkt war den Lechstedtern bereits in den Doppeln gelungen, als Mesler/Mast mit 9:11 im Entscheidungssatz unterlagen. Danach dominierte der MTV, der den Widerstand des Aufsteigers aus der Nähe von Hildesheim brach und abermals sehr konzentriert auftrat.

Durch die Saisonerfolge 13 und 14 marschieren die verlustpunktfreien Marienstädter weiter schnurstracks in Richtung erneute Titelverteidigung. Hinrichs: „Gelegenheit zum nächsten Saisonsieg besteht bereits am kommenden Sonntag, wenn der VfL Westercelle seine Visitenkarte in Jever abgibt.“ Los geht es um 15 Uhr in der Sporthalle am Mariengymnasium.