Die Sieger

Altersgruppe 1 (Klassen 1 und 2): 1. Paul-Sillus II – Portugal 2. Harlinger Weg I – Deutschland 3. Cleverns II – Japan 4. Cleverns I – Brasilien 5. Harlinger Weg II – Mexico 6. Paul-Sillus I – Dänemark

Altersgruppe 2 (Klassen 3 und 4): 1. Paul-Sillus II – Frankreich 2. Harlinger Weg II – Spanien 3. Harlinger Weg I – England 4. Paul-Sillus I – Argentinien 5. Cleverns I – Australien 6. Cleverns II – Island

Die beiden Erstplatzierten in den jeweiligen Altersklassen qualifizierten sich für das Finalturnier am 30. Juni in Wilhelmshaven im Rahmen des Wochenendes an der Jade, am Südstrand.