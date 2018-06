Jever Die Skate-O-Faris laden an diesem Samstag, 9. Juni, ab 14 Uhr zu ihrem 10. Skate-Jam mit After-Show-Party auf den Skaterplatz im Freizeitgelände am Dr. Fritz-Blume-Weg in Jever ein.

Auch in diesem Jahr können sich Skater und Skater-Freunde auf einen Wettbewerb mit verschiedenen Aufgaben freuen.

• Bananen wettfressen

• best Trick am Auto

• best Trick Spezial

• Hippy Jump

• Jam Modus in B und C

Am „Bananen-Wett-Fressen“ kann jeder teilnehmen, der möchte. Auch den ,best trick‘ wird es wieder geben – „aber seid auf der Hut und sperrt die Augen auf, dieses Jahr wird es sich nicht nur um das Auto drehen, denn es gibt etwas Neues auf unserem Platz“, verkünden die Skate-O-Faris.

Apropos Auto... das wird trotzdem wieder ein Highlight zum Skaten und Schreddern werden.

Die Skater um Joshua Dings haben sich allerdings auch für weitere Disziplinen entschieden. Die finden über den Tag verteilt statt und werden in diesem Jahr erstmals auch während der Aftershowparty stattfinden. „Also lohnt es sich, auch länger zu bleiben“, sagen die Skate-O-Faris.

„Und für alle die einen Skater-Contest erwarten: habt keine Angst, Preise wird es auch diesmal geben“, versprechen sie.