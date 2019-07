Jever Der MTV Jever ist nun Mitglied im DTB Kinderturn-Club: Mit den Kinderturngruppen „Funsport“ und Kleinkinderturnen hat sich Jeanette Weigert, Fachvorstand Turnen im MTV Jever, um die Aufnahme beworben. Diese Abteilung beim MTV verfügt über mehrere lizenzierte Übungsleiterinnen im Kinderturnen, deswegen wurde die Aufnahme auch schnell genehmigt.

Die Lehrtagung „Kinderturnen“ des Deutschen Turner Bunds Die Lehrtagung „Kinderturnen“ findet am Samstag, 14. September, in Jever statt.

• Wer auf der Suche nach Ideen und Anregungen ist, mit denen das Kinderturnen noch attraktiver gestaltet werden kann, der ist hier genau richtig.

• Die Lehrtagung bietet viele unterschiedliche Themen im Kinderturnen. Bei dieser Fortbildung werden in vier Workshopblöcken verschiedene aktuelle und klassische Themen im Kinderturnen thematisiert.

• Der erste Workshop findet nach einer kurzen Begrüßung für alle gemeinsam statt. Bei den anderen drei Workshops kann zwischen den Themen für das Eltern-Kind-Turnen, Vorschul- und Grundschulalter ausgewählt werden.

• Weitere Infos zu den Kinderturnclubstunden oder der Lehrtagung gibt es unter der E-Mail-Adresse turnen@ mtv-jever.de

„Das Kinderturnen, das vielseitige Spielen, Bewegen und Fertigkeitslernen mit, an und ohne Geräte bietet Kindern Bewegungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, die sie für eine gesunde Entwicklung benötigen“, erklärt Jeanette Weigert.

Beim Kinderturnclub des Deutschen Turner-Bunds (DTB) handelt es sich um ein auf die Bedürfnisse der Vereine zugeschnittenes Programm, mit dessen Einführung der DTB die Wichtigkeit des Kinderturnens unterstreicht. Der DTB hilft Vereinen, sich im Umfeld kommerzieller „Dienstleister für Bewegung“ zu positionieren und unterstützt die Arbeit der Übungsleiter. Zudem sei der Kinderturnclub ein Instrument, mit dem die Vereine Engagement, Qualität und Zukunftsorientierung im Interesse der Kinder signalisieren, sagt der DTB.

Kinderturnen ist ein wichtiger Bestandteil in der Bewegungswelt von Kindern, weiß Jeanette Weigert: „Kinderturnen bietet Kindern viel Bewegung und trägt dazu bei, ihre motorischen Grundlagen zu verbessern.“ Der Kinderturnclub des MTV Jever richtet sich an Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Das Kind ist und bleibt Mitglied im Verein. Die zusätzliche Mitgliedschaft im DTB Kinderturnclub ist beitragsfrei und endet automatisch mit Austritt aus dem Verein oder wenn das Kind keine Angebote des Kinderturnclubs mehr wahrnimmt.

In den Übungsgruppen des Kinderturnclubs werden die neuesten Aktionen und Konzepte des DTB umgesetzt. Die Übungsleiterinnen der Kinderturnclubs erhalten die aktuellsten Informationen rund um das Kinderturnen und können so die Turnstunden noch abwechslungsreicher gestalten. Die Übungsleiterinnen nehmen außerdem regelmäßig an Fortbildungen teil und sind somit auf dem neuesten fachlichen Wissensstand, um die Bewegungserziehung des Kindes optimal zu fördern.

Zusätzlich erhalten die Kinder viermal jährlich das Kinderturnclubheft „Taffi“ mit Informationen, Geschichten und Gewinnspielen.

Als Zeichen der bundesweiten Aktion findet in diesem Jahr die „Lehrtagung Kinderturnen“ am 14. September in Jever statt (siehe Infobox).