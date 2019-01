Jever Die Zahlen hören sich gar nicht so schlecht an: In der vergangenen Saison hatten die Wind- und Wetterradler ordentlich Zulauf. „Aber so langsam stoßen wir auch an unsere Grenzen, was Organisation, Sicherheit und Lokale betrifft“, sagte Kassenwartin Hilke Eymers-Gerken beim Jahresrückblick. Trotzdem freue sie sich natürlich über die Nachfrage.

Insgesamt sind die Wind- und Wetterradler im vergangenen Jahr 24 Touren gefahren. Und darunter war ein ganz besonderer Ausflug. Denn: Die Wind- und Wetterradler haben ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert (die NWZ berichtete). Bei dem Geburtstags-Ausflug rund um Jever sind 74 Radler mitgefahren.

Weitere gut besuchte Touren gingen zum Beispiel nach Sandelermöns (mit 64 Personen) oder ins Wangerland (mit 62 Radlern), berichtete Hilke Eymers-Gerken. Auch die Tour zu den Schrebergärten nach Wilhelmshaven fand regen Zuspruch (61) ebenso die Touren zum Schloss Gödens und zur Orchideenfabrik nach Upschört – hier fuhren jeweils 60 Personen mit.

In diesem Sommer musste übrigens keine einzige Tour wegen Sturm und Regen ausfallen. „Insgesamt war es ein Supersommer“, so Hilke Eymers-Gerken freudig.

Ein großer Dank ging an die Absperrer und Tourenleiter. „Ohne sie würde die Gruppe nicht existieren können.“ Und ein Dank sprach Hilke Eymers-Gerken an Uwe Quedens aus, mit dem sie den Kopf der Wind- und Wetterradler bildet. Dafür gab es einen Riesenapplaus.

Zahlen und Ehrungen In der Saison 2018 sind die Wind- und Wetterradler 24 Touren gefahren, mit 1112 (2017: 900) Aktiven und 151 (140) Begleitern: Insgesamt also 1263 (1050) Fahrradfahrer. Im Durchschnitt sind das 53 (42) Fahrer. Die meisten Radler waren bei der Tour zum 20-jährigen Bestehen des Vereins rund um Jever dabei: 74. Insgesamt wurden 63 936 Kilometer geradelt. Die Vielfahrer in der vergangenen Saison wurden jetzt geehrt. Für

• 19 Touren: Geesche Gronewold, Hans-Dieter Kluth, Heidi Krauss, Enno Leiner, Wolfgang Seipp, Hilke Eymers-Gerken

• 20: Detlef Bande, Ida Harms, Heinrich Harms, Ingrid Kappelmann, Gerald Pukies, Hartmut Schmidt

• 21: Hannes Leiner, Gretchen Martens, Johann Martens, Annegret Zickermann, Uwe Quedens

• 22: Hans-Günter Bruhnken, Peter Harjes, Uschi Kohl

• 23: Ahlrich Meyer

• 24: Rudi Zimmer

