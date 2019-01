Jeverland Die „Rettungshaie“ der DLRG Schortens-Jever haben bei der Bezirksmeisterschaft im Rettungssport des DLRG-Bezirks Oldenburg-Nord in Varel sechs Titel errungen: Die acht Schwimmerinnen und Schwimmer starteten in der Einzel- und zwei Mannschaften in der Mannschaftswertung. Melanie und Michael Fellensiek begleiteten die Gruppe als Trainer und konnten stolz auf das Ergebnis der Rettungshaie sein.

Beim Wettkampf galt es, je nach Altersklasse, drei Disziplinen zu schwimmen – zum Beispiel Hindernisschwimmen, Schleppen einer 70 kg schweren Rettungspuppe mit und ohne Flossen, Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit.

Tom Bielarz (AK 12) und die Geschwister Milena (AK 12), Svea (AK 13/14) und Talea Fellensiek (AK 15/16) schafften mit dem Bezirksmeistertitel die Qualifikation für die Landesmeisterschaft im April in Hannover.

Aber auch alle anderen Schwimmer erzielten neue persönliche Bestzeiten und schafften es aufs Treppchen: Jenna Alken (AK12) 3. Platz, Amelie Kleine (AK 13/14) 3. Platz und Jan Matzeschke (AK 15/16) 2. Platz.

Paula Herman (AK 13/14) als jüngste der Altersklasse blieb die Medaille verwehrt und sie landete auf dem undankbaren 4. Platz.

Bei den Mannschaften starteten die „kleinen Rettungshaie“ (AK 12 männlich) mit Tom, Jenna, Milena und Hanna Matzeschke und die „großen Rettungshaie“ (AK 15/16 männlich) mit Jan, Talea, Svea, Amelie und Paula, die beide ihre Strecken gekonnt meisterten und auf Platz 1 landeten.

Die Wettkampfgruppe besteht gerade erst 14 Monate und Hannah als neues Teammitglied konnte nur zweimal mittrainieren, sind die Fellensieks als Trainer stolz. Talea und Svea gehören seit Jahresanfang dem Landeskader im Rettungssport an.