Vereinssport Im Jeverland: Mit Abstand: Sport im Freien

Auch Indoor ist Abstand möglich: Training im Tanzraum Jever – mit Stühlen und Balance-Übungen. BILD: Anke Casper Auch Indoor ist Abstand möglich: Training im Tanzraum Jever – mit Stühlen und Balance-Übungen. BILD: Anke Casper

Anke Casper: Mut zur Öffnung auch der Sportstudios

Mit einem offenen Brief hat sich die jeversche Gesundheitstrainerin Anke Casper an die Politik gewandt. Sie bittet im Namen vieler Sportler und insbesondere für die ältere Generation: „Öffnen Sie die Studios, damit auch die, die eingeschränkt sind in ihrer Mobilität, die Möglichkeit haben, wieder am Training teilzunehmen.“

Seit 37 Jahren ist Anke Casper Trainerin für Fitness und Gesundheit, davon 35 Jahre selbstständig. „Mein Motto: ,Sport – eine starke Medizin‘, wird leider durch die Pandemie seit Wochen total blockiert. Vereine, Studios haben ihre Türen geschlossen, denn das Indoor- Training wurde verboten. Jegliche sozialen Kontakte unter uns Sportlern finden nicht statt und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig gerade in Krisenzeiten der Sport unterstützen und helfen kann.“

„Als Trainerin für Gesundheit mache ich mir schon Gedanken, welche seelischen und körperlichen Schäden durch diese Zwangspause entstehen werden. Besonders aber bei den älteren Sportlern, denen es durch körperliche Einschränkungen nicht möglich ist, am Outdoortraining teilzunehmen, und denen die wöchentliche Kommunikation sehr fehlt.“