Krefeld /Altjührden Die große Überraschung ist ausgeblieben: Die Handballer der SG VTB/Altjührden sind am Sonntagnachmittag nicht unerwartet bei einem der großen Titelfavoriten der West-Staffel deftig unter die Räder gekommen. So gab es für den Drittliga-Aufsteiger, der nach dem vierten Spieltag noch immer auf den ersten Punktgewinn wartet, eine klare 21:36 (11:19)-Klatsche bei der spielstarken HSG Krefeld.

Weiterer Tiefschlag für die Vareler: Kapitän und Abwehrchef Helge Janßen verletzte sich bereits vor der Pause und konnte wegen des Verdachts auf Muskelfaserriss am Übergang von der Achillessehne zur Wadenmuskulatur nicht mehr weiterspielen.

„Die Verletzung von Helge wiegt schwerer als die Niederlage“, erklärte SG-Coach Ivo Warnecke und sagte mit Blick auf den übermächtigen Gegner: „Schon körperlich und von der Athletik her hatte Krefeld eine andere Qualität.“ Zudem ergänzte Co-Trainer Ralf Koring: „Wir hatten uns viel vorgenommen, leider hat davon wenig geklappt.“

So waren die Vareler von Anfang an in der Glockenspitz-Halle vor 432 Zuschauern einem Rückstand hinterhergerannt. Die Gastgeber hatten eine enorm bewegliche 6:0-Abwehr gestellt und mit ihren torgefährlichen Angreifern die Gäste schon vor der Pause mit Tempospiel überrannt. Symptomatisch war bereits eine Szene aus der 1. Minute: Unmittelbar nach dem Wiederanwurf beim Stand von 1:0 stibitzten die Krefelder den unachtsamen Friesen bei deren Versuch einer schnellen Mitte gleich wieder den Ball und erhöhten per Gegenstoß auf 2:0.

In diesem Stil zogen die Hausherren um den treffsicheren Rückraum-Rechten Kevin Brüren (16/8) über Zwischenstände von 5:1 (5.), 8:3 (8.), 14:6 (19.) und 18:9 (27.) schon vor der Pause vorentscheidend davon. Auch nach dem Seitenwechsel war der sehr deutliche Start-Ziel-Sieg der HSG-Mannschaft um Trainer Ronny Rogawska zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Im Gegenteil: Die Krefelder, die sich eine ganze Klasse besser als die Vareler präsentierten und auch das Torhüter-Duell klar für sich entschieden, bauten ihren ohnehin schon komfortablen Vorsprung über 23:15 (40.), 25:17 (43.), 31:17 (53.) und 34:20 (58.) noch weiter aus. Bester Torschütze aufseiten der Gäste war Dennis Summa (5).

Nun folgen für die Vareler zwei Heimspiele im Doppelpack, in denen der Bock endlich umgestoßen und erstmals Zählbares im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren werden soll. Zunächst empfängt das Schlusslicht kommenden Sonnabend, 22. September, den TuS Volmetal, eine Woche später den Northeimer HC. Beide haben im Gegensatz zur SG bereits Pluspunkte auf dem Konto.

„Auch wenn es sich angesichts des Endstandes komisch anhört, war das im Angriff bei uns ein Schritt nach vorn“, sagte Warnecke: „Die Jungs waren kreativer, beweglicher und haben gut Druck auf die Abwehr ausgeübt.“