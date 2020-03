Landvolk und „Jever Aktiv“ im Wettstreit

Bereits seit 2000 pflegen der Landvolkverein Cleverns-Sandel-Möns und „Jever Aktiv“ das Friesenspiel auf der Straße von Cleverns nach Sandelermöns. Dabei hatte das Landvolk meistens knapp die Nase vorn. Auch am Sonntag standen Spaß und Unterhaltung im Vordergrund beim Boßeln. Im vergangenen Jahr hatte Enno Ludewig ein verstärktes Jever-Aktiv-Team zur Unterbrechung der Siegesfolge des Landvolks in Aussicht gestellt – und tatsächlich gelang den Geschäftsleuten die Sensation. Zwar hatte beim Anwurf Landvolkvorsitzender Bernd Melchers einen langen Wurf vorgelegt, den Enno Ludewig nicht ganz so weit schaffte. Doch dann hatte Jever Aktiv mit einem Schoet die Nase vorn. Kurz nur die Pause im Zigeunerwagen von Marita und Folkert Rieniets in Sandel, denn die Boßler wollten das Gartencafé de Boer in Sandelermöns zum Kohlessen erreichen. BILD: