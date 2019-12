Mariensiel Bei der Absage des Jade-Race ist das letzte Wort zwar noch nicht gesprochen – aber auch das allerletzte Wort wird vermutlich an der Entscheidung der Gesellschafterversammlung nicht mehr viel ändern. Die hatte beschlossen, das Autorennen auf dem Flugplatz Jade-Weser-Airport in Mariensiel künftig nicht mehr zuzulassen. Jade Race-Veranstalter Michael Behrens, der am Montag mit weiteren Mitgliedern des Orga-Teams als Gast an der Sitzung des Kreis-Wirtschaftsauschusses teilnahm, verließ den Saal mit leeren Händen.

Die CDU-Fraktion hatte das Thema „Jade Race“ kurzfristig auf die Tagesordnung gebracht, nachdem die alljährliche Motorsport-Veranstaltung, die sich in den zehn Jahren ihres Bestehens zu einem großen Zuschauermagneten und Sportereignis entwickelt hat, vergangene Woche abgesagt worden war. Die Kritik der CDU gilt der Art und Weise der Flugplatzgesellschafter – das sind je zur Hälfte der Landkreis Friesland und die Stadt Wilhelmshaven –, die Veranstaltung per Federstrich zu untersagen, ohne zuvor darüber zu diskutieren.

Die Zukunft der Renn-Veranstaltung ist an der ungeklärten Haftungsfrage für Schäden an der Start- und Landebahn zerschellt. Die Bahn war erst in diesem Jahr für rund zwei Millionen Euro grundlegend saniert worden. Der Hersteller der Piste will für Schäden an der Bahn durch eine Motorsportveranstaltung keine Haftung übernehmen. Politischen Fragen – speziell die Haltung zum Klima- und Umweltschutz – spielten bei der Entscheidung keine Rolle, versicherte Landrat Sven Ambrosy.

Veranstaltet man das Rennen dennoch, liege die Haftung bei jedem einzelnen Mitglied der Gesellschafterversammlung. Auch der Geschäftsführer müsste haften. „Und das kann ich niemandem zumuten“, so Ambrosy.

Die Debatte nahm rasant an Fahrt auf. Und war die CDU schon „auf 180“, so war der Landrat mindestens auf 190, als CDU-Abgeordneter Axel Homfeldt zum einen die Qualität des neuen Asphalts in Frage stellte: der produziere unter Druck Dellen; zum anderen hielt er dem Landrat, „das alles sieht auch nach einem politischen Geschenk aus“.

Ambrosy erklärte, dass der Asphalt selbstverständlich geprüft und die Piste baurechtlich abgenommen wurde. Auf der alten Landebahn habe das Autorennen einwandfrei funktioniert – allerdings das Starten und Landen der Flugzeuge immer schlechter. Ursache war die unzureichende Entwässerung der Piste. So habe man sich für eine Sanierung der Landebahn entschlossen, die das Problem beseitigt. „Die fliegenden Kunden des Airports sind extrem zufrieden“, sagte Ambrosy. Der Gesellschaftszweck sei nun mal der Betrieb eines Flugplatzes und nicht das Bereithalten einer Piste für Autorennen.

Es gebe eine einfache Lösung, so Ambrosy: Entweder der Veranstalter des Jade-Race stellt die Gesellschafter von allen möglichen Haftungsansprüchen frei. Oder die Gesellschafter erklären die Haftung für solch eine Veranstaltung und stellen den Geschäftsführer und alle Mitglieder Gesellschafterversammlung frei. „Es gab niemanden, der sich in der Lage sah, anders zu entscheiden, als das Rennen abzusagen.“

Bernd Pauluschke (SPD) brachte neben der Haftungsfrage den Aspekt des Klimaschutzes zur Sprache: „Wir leben in einer Zeit, in der wir CO2 einsparen wollen und über Feinstaub klagen – und gestatten dann eine Veranstaltung, auf der es qualmt und stinkt und Reifen abgefahren werden.“ Er plädierte daher dafür, das Rennen weder in Mariensiel noch irgendwo anders in Friesland stattfinden zu lassen.

Beschlossen wurde zunächst: Die Verwaltung soll die Haftungsfrage und den Asphalt prüfen, außerdem die Veranstalter bei der Suche nach einem alternativen Veranstaltungsort unterstützen. Und außerdem sollen Zahlen auf den Tisch, welche Auswirkungen so ein Rennen auf die Umwelt hat – sprich: was von Autos an Abrieb und Abgasen produziert wird und von Flugzeugen nicht.

Übrigens: Selbst wenn Friesland grünes Licht gäbe – Wilhelmshaven müsste ebenfalls zustimmen.