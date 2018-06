Mariensiel Ein neuer Rundhangar auf dem Jade-Weser-Airport in Mariensiel ist der ganze Stolz einer privaten Investorengruppe von Hobbyfliegern und semi-professionellen Piloten aus Sande, Varel und Wilhelmshaven. Der Hangar, in dem acht Flugzeuge untergebracht werden können, hat einen drehbaren Boden. „Ähnlich wie bei einem Lokschuppen, bei dem die Lokomotiven nach vorn zum Tor und zum richtigen Gleis gedreht werden können, kann nun auch jeder Eigner per Schlüssel und Knopfdruck sein Flugzeug nach vorne zum großen Tor drehen und seine Maschine problemlos herausholen“, sagt Dr. Reinhard Sprauer als einer der drei Geschäftsführer der eigens für den Hallenbau gegründeten Jade-Weser-Hangar-GbR.

Keine Rollschäden mehr

Die sieben Investoren plus ein Mieter haben den Hangar nun mit Frieslands Landrat Sven Ambrosy, mit Wilhelmshavens Oberbürgermeister Andreas Wagner und Flugplatz-Geschäftsführer Frank Schneider offiziell eröffnet und in Betrieb genommen. Rund zwei Jahre wurde geplant, ein halbes Jahr lang gebaut. Realisiert hat den Hallenbau ein Unternehmen aus Güstrow bei Rostock.

Von den sieben Investoren hatten fünf ihre Flugzeuge bereits in Mariensiel untergestellt, zwei auswärtige Interessenten haben sich dem Hangar-Projekt angeschlossen und sind mit eingestiegen.

Auslöser für den Hallenbau war der Bedarf an geschützten Stellplätzen für die Kleinflugzeuge sowie das Problem, dass es beim Rangieren und Herausholen der Flieger in den anderen Hallen immer wieder zu sogenannten Rollschäden kam. In den eckigen Hallen stehen die Flieger mitunter kreuz und quer. „Wenn man als Eigner an sein Flugzeug will und dafür erst mal ein oder zwei andere zur Seite schieben muss, bleibt schon viel Spaß auf der Strecke. Zudem kam es immer mal vor, dass beim Rangieren Flügelspitzen oder das Leitwerk beschädigt wurden“, so Sprauer. All das ist nun für die im Rundhangar untergestellten Flugzeuge Vergangenheit.

Das Hangar-Projekt wurde gemeinsam mit der Volksbank Wilhelmshaven entwickelt.

22 Jahre „Wohnrecht“

Da es baurechtlich nicht möglich war, auf dem öffentlichen Flugplatz eine Fläche für einen privaten Hangarbau bereitzustellen wurde rechtlich eine andere Konstruktion gewählt: Die Jade-Weser-Hangar-GbR hat ihren Rundhangar, der immerhin 350 000 Euro gekostet hat, dem Landkreis Friesland und der Stadt Wilhelmshaven als gemeinsame Betreiber des Jade-Weser-Airports geschenkt. Im Gegenzug erhalten die Investoren ein 22 Jahre währendes „Wohnrecht“ für ihre Flieger.

Landrat Sven Ambrosy zeigte sich bei der Eröffnung sehr optimistisch und freute sich, dass der Flugplatz weiter wächst: Der Platz biete noch genügend Platz für weitere solcher Hallen. „Wir wären mit unserem nun gewonnenen Know-how gern behilflich“, sagt Sprauer.

