Motorfluggruppe Wilhelmshaven-Friesland: Ein neues Flaggschiff mit nur 230 Flugstunden

Mariensiel Sie fliegt leise, hat drei Türen und viel Platz für die Passagiere: Die neue „Tecnam 2010“, ein viersitziges Sportflugzeug aus Italien, ist das neue Flaggschiff der Motorfluggruppe Wilhelmshaven-Friesland auf dem Jade-Weser-Airport in Mariensiel. Das Flugzeug kostet 310 000 Euro, ist für den Instrumentenflug zugelassen und verfügt über einen Autopiloten.

Sechs eigene Maschinen

Noch wichtiger ist der Schritt von analog auf digital bei der Instrumentierung, von dem oftmalige durch Erschütterungen bei den Landungen entstandene Schäden an der Elektronik künftig vermieden werden können. Die Maschine flog vor dem Kauf nur 230 Stunden. Sie wurde im Sommer in Mariensiel vorgeführt. Später stimmte eine Mitgliederversammlung für den Kauf, der zum „Schnäppchenpreis“ ausgehandelt wurde und als bisher größte Investition des Vereins gilt. Die Tecnam Twenty Ten ist das sechste Flugzeuge der Motorfluggruppe, die außerdem Maschinen von Aquila, Cessna und Piper im Hangar stehen hat.

Alle für die Überwachung des Flugzustandes, des Motors und der Navigation notwendigen Informationen werden jetzt digital auf beleuchteten Displays angezeigt. Die konventionelle Instrumentierung ist noch vorhanden, dient aber nur noch für Notfälle.

90 aktive Piloten

Die Motorfluggruppe gehört mit annähend 160 Mitgliedern und 90 aktiven Piloten zu den größten Flugsportvereinen in Niedersachsen. Sie hat eine eigene Flugschule, in der acht Fluglehrer und sechs Theorielehrer den Nachwuchs ausbilden und für die Fortbildung sorgen. Neben vielen eigenen Mitgliedern interessieren sich auch Hubschrauberpiloten der Wiking Helikopter Service GmbH in Mariensiel, die auch Pilotenscheine für Flugzeuge haben, für den Umstieg auf die „Tecnam Twenty Ten.“ Auch bei Piloten anderer Vereine und einigen der Lufthansa Flugschule in Bremen besteht Interesse sie zu nutzen.

Die Flugschule des Vereins beginnt wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen voraussichtlich Anfang Dezember mit dem theoretischen Präsenzunterricht ihre Winterarbeit. Sie dauert bis zum Beginn der praktischen Schulung im März 2021.