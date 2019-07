Mariensiel Infernalischer Lärm, qualmende Reifen und angespanntes Warten im Cockpit auf die Streckenfreigabe: Wenn die Ampel auf Grün umspringt, heißt es: Vollgas geben und den Wagen über die Start- und Landebahn jagen. Nur wer die Viertelmeile am schnellsten zurücklegt und die Konkurrenz abhängt, kann das Jade Race auf dem Jade-Weser-Airport in Mariensiel gewinnen.

So kommt man hin und soviel kostet es Das Jade Race findet vom 19. bis 21. Juli zum zehnten Mal statt und ist ein Beschleunigungsrennen über die Viertelmeile. Austragungsort ist der Jade-Weser-Airport in Mariensiel. Besucher können Tageskarten oder ein Kombiticket für das ganze Wochenende erwerben; Tagestickets kosten 10 Euro am Freitag bzw. 15 Euro am Samstag sowie Sonntag oder als Kombiticket 30 Euro für alle drei Tage. Wer auf dem Areal auch campen möchte, zahlt für das gesamte Wochenende 60 Euro inklusive Eintritt. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Der günstigere Online-Vorverkauf ist mittlerweile abgeschlossen. Fahrertickets gibt es für 90 Euro für eine Fahrzeugstartnummer. Allerdings sind nur noch etwa 20 Plätze verfügbar. Anmeldung am Freitag vor Ort ab 8 Uhr. Die Rennen gibt es am Freitag ab etwa 11 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab etwa 9 bis ca. 19 Uhr zu sehen. Die Ausscheidungsrennen (Eliminations) beginnen am Sonntagmittag.

Zum zehnten Mal gibt es am kommenden Wochenende (19. bis 21. Juli) das Rennsportspektakel auf dem Flugplatz in Mariensiel auf der soeben sanierten Startbahn. Die Voranmeldungen sind beendet und das Starterfeld ist nach Angaben von Veranstalter Michael Behrens aus Varel so gut wie komplett. 250 Fahrer können maximal an den Start gehen, damit auch alle zum Zuge kommen und die Wartezeiten nicht zu lang werden. Bis Mittwoch waren 230 Plätzte vergeben. Nur noch vor Ort am Freitag ab 8 Uhr werden restliche Startplätze vergeben.

Sportcoupé statt Trecker

Unter die Rennfahrer gegangen ist auch Keno Veith, der „schwatte Ostfreesenjung“, wie er sich selbst nennt. Ein Youtube-Video über eine Panne mit seinem Traktor im Maisfeld machte ihn vor zwei Jahren zum Internet-Star. Aber nicht nur Traktoren, auch Motorsport waren schon immer ein Steckenpferd des schwarzen Ostfriesen, der mit einem aufgemotzten weißen Sportcoupé teilnimmt.

Die Fahrer treten zum Beschleunigungsrennen über die Viertelmeile an, das sind 402 Meter. Beginn der Qualifizierungen ist am Freitag ab ca. 11 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 9 Uhr.

Am Sonntag geht es auch in die Elimination-Rennen, damit entscheidet sich, wer in seiner Klasse (Auto oder Motorrad) der König der Rennstrecke wird. Beim Elimination-Rennen kommt immer nur der schnellere weiter bis am Ende nur noch die beiden Finalisten übrig bleiben.

Das Drag-Racing hatte 2010 Premiere in Mariensiel, damals noch als als eintägige Veranstaltung mit überschaubarem Teilnehmerkreis von 50 Fahrern und ebenso überschaubaren Zuschauerzahlen. Inzwischen hat sich das Rennen deutschlandweit zum zweitgrößten seiner Art entwickelt und ist inzwischen auch international ausgeschrieben. Schätzungsweise 10 000 Besucher kommen dafür nach Mariensiel.

Bei dem Rennen rollen nicht nur (semi)professionelle Rennteams mit ihren PS-Boliden und Mechaniker-Stab an; bei dem Rennsportereignis kann sich jeder mit seinem Auto oder Motorrad anmelden. Die Veranstalter betonen: Autorennen gehören nicht auf die öffentliche Straße. Wer mit seinem Wagen richtig Gas geben will, kann auf der Rennstrecke bis an die Leistungsgrenze gehen und herausfinden, was sein Fahrzeug leistet.

Den Zuschauern erklärt erneut Streckensprecher Benni Voss das Renngeschehen. Er kennt nicht nur die Rennklassen, die Autos und ihre Technik sowie die meisten Fahrer, sondern er ist auch seit Jahren ein ausgewiesener Experte in allen Fragen des Reglements.

Zelten auf dem Gelände

Auf dem Areal können auch Camper, Zelte und Wohnmobile aufgestellt werden und es können Besucher das gesamte Wochenende Rennluft schnuppern. Sponsoren, Autohäuser, Reifenhersteller, Motorsportclubs und weitere Aussteller sind dabei. Vor Ort sorgen Food-Trucks für Verpflegung der Teilnehmer und Zuschauer.

Besucher können sich das Rennspektakel aus nächster Nähe ansehen, es gibt Tages- und Wochenendkarten und die Gelegenheit im Fahrerlager mit den Rennteams zu plaudern.