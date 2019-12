Mariensiel /Varel Michael Behrens (Varel), Veranstalter des Jade-Race in Mariensiel, hofft weiter darauf, dass die Rennsportveranstaltung eine Zukunft in Friesland hat: „Wir hoffen, dass wir mit der fortgesetzten Unterstützung durch die Politik – Landrat Sven Ambrosy und Umweltminister Olaf Lies – sowie Behörden und Verwaltung und natürlich die Öffentlichkeit die Chance bekommen, das für die Region so erfolgreiche und touristisch und wirtschaftlich ertragreiche Event weiter durchführen zu können.“ Er sei jederzeit bereit, „mit allen Verantwortlichen am runden Tisch offen und transparent wie bisher die bestmögliche Variante des Jade-Race 2020 und der weiteren der Zukunft zu gestalten“, teilt Behrens mit.

Mehr als ein Motorsport-Spektakel Das Jade-Race ist deutschlandweit nach den Nitrolympx auf der permanenten Rennstrecke Hockenheimring das renommierteste Rennen dieser Art, sagt Veranstalter Michael Behrens. Die Veranstaltung hat bis zu 250 Teams aus ganz Europa in die Region gelockt. „Der hohe Grad an sportlicher Professionalität und perfekter Abwicklung des komplexen Renngeschehens hat das Jade-Race für Rennteams und Zuschauer attraktiv gemacht.“ Seit 2007 ist die Veranstaltung stetig gewachsen und konnte bis zu 8000 Besucher an den Renntagen zählen. Viele Hotels, Pensionen und Ferienunterkünfte waren ausgebucht. „Unternehmen haben das Rennspektakel als wirksame Werbebühne entdeckt und laut eigener Aussage beim Jade-Race neue Auftraggeber gewonnen“, so der Veranstalter. Hinzu kommt: „Die im Rahmen der Optimierung unserer Rennfahrzeugen entwickelten technischen Lösungen zum Beispiel im Bereich der Einspritztechnologie finden durchaus ihren Weg zurück in die Industrie. Unser Rennsport ist tatsächlich immer noch Labor und Probebühne technischer Innovation.“

Wie berichtet, hatte die Jade-Weser-Airport Gesellschaft vergangene Woche mitgeteilt, dass der Flugplatz als Veranstaltungsort für das Jade-Race nicht mehr zur Verfügung steht. „Eine unangenehme Überraschung, war doch in der vorherigen Sitzung der Gesellschafter die Weiterführung noch in Aussicht gestellt worden“, so Behrens.

Als Grund nennt die Flugplatz-GmbH den neuen Belag auf der Start- und Landebahn. Bei den Aufbauarbeiten für das Jade-Race entstanden auf der Strecke Absenkungen und Abdrücke. „Ein Effekt, der eindeutig nicht auf die Nutzung durch Rennfahrzeuge oder unsere Serviceflotte zurückzuführen ist“, betont Behrens: Der „alte“ Belag hat vorher zehn Jahre lang schadlos funktioniert.

Behrens rät den Flugplatz-Betreibern zur Nachbesserung des mangelhaften Belags für den Flugbetrieb: „Einer Autobahn oder öffentlich genutzten Straße würde man die fehlerhafte Qualität sicher nicht durchgehen lassen. Dass sie die Region mit dem Jade-Race ein attraktives Event kosten soll, ist mehr als ärgerlich“, meint er.

Er verweist darauf, dass sich auch der Rennsport in Zeiten der Klimaschutz-Debatte im Umbruch befindet: „Wir tragen den beim Jade-Race schon lange mit dem Einsatz sauberer Brennstoffe wie E 10 oder Biomethanol Rechnung. Zusätzlich wollten wir 2020 mit einer elektrischen Rennklasse ein weiteres Signal setzen. Dafür hatten namhafte Fahrzeuganbieter und Stromversorger Unterstützung angeboten“, berichtet Behrens.

Seine Hoffnung: Die Luftwaffe ringt sich zu einem Ja zum Fliegerhorst Upjever als alternative Rennstrecke durch. „Der Fliegerhorst ist grundsätzlich durch einen Zentralerlass für motorsportliche Zwecke nutzbar. Die nötige Zustimmung durch den DMSB und den ADAC liegen vor“, berichtet Behrens.