Menden /Altjührden Die Drittliga-Handballer der SG VTB/Altjührden haben ihr Spiel bei der SG Menden Sauerland Wölfe mit 28:25 (15:14) verloren. In der Kreissporthalle war Mendens Florian Schoesse (7/3 Tore) beim Gastgeber am treffsichersten. Erfolgreichster Vareler war Lukas Kalafut(9/2).

„Heute war die Chance da“, sagte Varels Sportlicher Leiter Christoph Deters nach der Partie. „Am Ende haben wir dann aber Lehrgeld zahlen müssen. Schon in der 1. Halbzeit haben wir zu viele Fehler gemacht, Siebenmeter, freie Würfe und Gegenstöße nicht ins gegnerische Tor gebracht“, zeigte sich Deters enttäuscht.

Mit einigen angeschlagenen Spielern, aber ohne Trainer Ivo Warnecke waren die Vareler Handballer nach Menden gereist. Trotz der Außenseiterrolle hatten sich die Vareler vor dem Spiel etwas ausgerechnet, mussten aber, wie schon so oft in dieser Saison, in der ersten Halbzeit einem Rückstand hinterherlaufen. Nach dem 6:3 zogen die Sauerland Wölfe auf 10:6 davon. Die Vareler kämpften und arbeiteten sich trotz einiger vergebener Chance nach und nach wieder heran. Knapp zwei Minuten vor der Pause gelang Lukas Kalafut das 13:13 – beim Stand von 15:14 für den Gastgeber ging es dann aber erstmal in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit baute Menden die Führung zunächst weiter aus, doch mit vier Toren in Folge wendeten die Vareler das Blatt, schafften es dann aber nicht, diesen Vorsprung zu behaupten. Die Sauerland Wölfe glichen zum 19:19 aus und beide Mannschaften lieferten sich einen Kampf auf Augenhöhe.

Bis zum 23:23 war das Spiel ausgeglichen, auch wenn kurz danach Patryk Abram auf Vareler Seite disqualifiziert wurde. Beim Stand von 25:24, knapp vier Minuten vor dem Ende, war noch nichts entschieden, doch mit drei Toren in Folge macht die SG Menden Sauerland Wölfe den Deckel drauf und gewannen am Ende mit 28:25.

„Ab der 45. Minuten haben wir nicht mehr die nötige Ruhe gefunden, um hier am Ende das Spiel für uns zu entscheiden“, sagte Varels Sportlicher Leiter.

Am kommenden Wochenende haben die Vareler Handballer kein Spiel. Für den Drittligisten geht es am 20. Oktober um 19 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim TSV GWD Minden II weiter.