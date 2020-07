Golfturnier In Mennhausen: Sieger in Nettoklasse A überrascht Konkurrenz

Mennhausen Das erste Turnier der Saison über 18 Löcher im Golfclub Wilhelmshaven-Friesland war der Samsonite-Cup, eine Serie über drei Turniere. Die beiden besten Ergebnisse kommen in die Endwertung. Die Sieger der Handicap-Klassen A (0 bis 13,9), B (14 bis 24) und C (24,1 bis 54) haben die Möglichkeit, sich über ein Regionalfinale für das Deutschlandfinale zu qualifizieren.

Turnierleiter Gerhard Held und Bernd Weber schickten 58 Teilnehmer mit einem Kanonenstart auf die Runde. In der Klasse C sicherte sich mit 42 Nettopunkten Torsten Völsch den Sieg, gefolgt von Oliver Rank und Lutz Fiedler (beide 35). In Klasse B hatte Holger Besdin mit 37 Netto die beste Runde gespielt. Dagmar Trappe (35) wurde Zweite, Joachim Richter (33) Dritter.

In Klasse A überraschte Christian Gnewuch mit 36 Netto das Feld und wurde Erster, gefolgt von Hans Möller und Janik Abels (beide 35).

Das Brutto bei den Männern mit nur acht Schlägen über Par (28) gewann Nils Richter. Bei den Frauen war es Claudia Ehling (19).

Gesamtsieger der Neun-Loch-Turnierserie „von Blau“ wurde unterdessen der Mennhauser Jugendwart Tim Enseleit mit 61 Netto, gefolgt von Joachim Richter (57). Eva Giesen sicherte sich den Gesamtsieg in der Klasse A mit 55 Punkten vor Bernd Weber (54).