Friesensport: Klootschießer ermitteln ihre neuen Landesmeister

Mentzhausen Der Klootschießerlandesverband Oldenburg (KLVO) startet an diesem Samstag, 29. August, in die Saison 2020/2021. Auf der Anlage in Mentzhausen werden die neuen Landesmeister im Klootschießen in 19 Altersklassen (elf männliche/acht weibliche) per Standkampf ermittelt.

Titelverteidiger bei den Männern ist der Europameister Hendrik Rüdebusch aus Vielstedt-Hude. Favoriten auf die Medaillenränge sind Sören Bruhn aus Schweinebrück und Ludger Ruch aus Mentzhausen. Bei den Frauen steht Antje Wulff aus Mentzhausen vor dem Gewinn der nächsten Meisterschaft. Stark einzuschätzen ist auch die Juniorin Lena Stulke aus Schweinebrück. Sie ist die amtierende Vize-Europameisterin.

Bei Stefan Bruns, dem Feldobmann des KLVO, sind 90 Meldungen eingegangen. „Angesichts der Corona-Pandemie ist das echt gut“, sagt er. In der vergangenen Saison warfen 101 Sportler (34 Erwachsene, 67 Jugendliche) um die Titel.

Erstmals werfen auch die Kinder der Altersklasse F. Für sie liegt die neue 200-Gramm-Kugel bereit. Diese Altersklasse und die E-Jugend (250-Gramm-Kloot) beginnen um 12.30 Uhr. Die D- und C-Jugendlichen folgen um 14 Uhr. Die Jugend B und A sowie die Männer II, III und IV werfen den 375 Gramm schweren Kloot ab 15.30 Uhr.

Die Leistungen der Jugendlichen fließen zugleich als Wertung des ersten Durchgangs der Saisonmeisterschaft ein. Insgesamt acht Wettkampftage stehen bis Jahresende für den Nachwuchs an.

Ab 16.30 Uhr sind die Männer und Junioren mit dem 475 Gramm schweren Kloot gefordert. Zum selben Zeitpunkt beginnen auch die Frauen und Juniorinnen mit der 375-Gramm-Kugel.