Middoge Am 31. Oktober, dem Reformationstag, findet in der Alten Pastorei, Häuptlingsstraße 17 in Middoge, das 2. Goldene Linie Skat-Turnier statt: „Wir wollen wissen, ob die Ostfriesen, oder die Friesen über die besseren Skatspieler verfügen“, sagt Organisator Ekke Schoof. Deshalb werden werden exakt 100 Skatfreunde – 50 Ostfriesen und 50 Friesen an den Tischen sitzen, um ihre spielerischen Kräfte zu messen. Das Skatturnier beginnt um 13.30 Uhr.

Anmeldungen dafür nimmt Ekke Schoof unter Tel. 04463/1551 an. Das Startgeld beträgt 10 Euro. Bei der Anmeldung Name und Telefonnummer angeben. Erst wenn das Startgeld überwiesen ist ( LzO: DE09 2805 0100 3750 0338 58) ist man teilnahmeberechtigt. 5 €Euro werden angerechnet für Getränke und 5 Euro fließen ins Preisgeld. Die Schirmherren sind die Landräte Sven Ambrosy und Holger Heymann. Um zügige Anmeldung wird gebeten.