Friesensport: „Lat em loopen“ wird nun wieder aktiv

Moorwarfen Der Klootschießer- und Boßelverein „Lat em loopen“ Moorwarfen bereitet sich auf die Saison vor: Die Punktwettkämpfe beginnen Ende des Monats wieder – leider musste der Verein die Mannschaft Männer V abmelden, da zu viele Werfer verletzt sind.

Die übrigen könnten aber in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Somit gehen vier Mannschaften an den Start: die „Erste“ wirft in der Bezirksklasse, die Frauen in der 3. Kreisliga, die „Zweite“ in der 4. Kreisklasse und die Männer III in der Kreisklasse Jeverland. Bei allen Wettkämpfen wird das Hygienekonzept des FKV angewendet und eingehalten.

Unter Vorbehalt wurden weitere Termine geplant: • Freitag, 6. November, interner Preisskat • Sonntag, 15. November, Vereinsmeisterschaft Straßenboßeln • 13. Dezember, Weihnachtsfeier mit Siegerehrungen und Mitgliederehrungen.

„Lat em loopen“ ist 2021 mit der Ausrichtung des Neujahrsempfangs Moorwarfen an der Reihe – wenn möglich, soll er am Samstag, 2. Januar, sein.

Das traditionelle Besenwerfen mit dem Bürgerverein Jever muss 2021 auf einen anderen Termin verlegt werden, da die Boßler am üblichen Termin anderweitig im Einsatz sind. Die Feier zum 100-jährigen Bestehen soll am 15. und 16. Mai im Festzelt vor dem Boßelhus nachgeholt werden. Zuvor wird dann um die Jubiläumspokale gespielt. „Wir hoffen und wünschen, dass alle Veranstaltungen durchgeführt werden können und dürfen“, so Vorsitzender Peter Kohlrenken.