Moorwarfen In den kommenden Wochen haben die Mitglieder des KBV „Lat em loopen“ Moorwarfen einen randvollen Terminkalender – das wurde bei der letzten Versammlung deutlich. Vorsitzender Peter Kohlrenken und sein Stellvertreter Uwe Schmoll zeichneten Bernd Liesen und Siegmund Netcel mit der silbernen Ehrennadel des Friesischen Klootschießerverbands und einer Urkunde für 25-jährige Treue zum Friesensport aus.

In der Sommerpause nahmen die Moorwarfer an den Einzelmeisterschaften auf Kreis- und Landesverbandsebene teil. Mit vier Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen war die Ausbeute im Kreis recht gut. Bei den Landesmeisterschaften sprang keine Medaille heraus. Aileen Rofalski liegt bei Ausscheidungen für die EM 2020 mit der Eisenkugel noch gut im Rennen. Gemeinsam mit Renke Schmoll nahm sie auch an verschiedenen Pokalturnieren teil.

Für die nun beginnende Saison stehen schon einige Termine fest: Nach der Stadtmeisterschaft sind die Männermannschaften bei den Kreispokalen am 15. September am Start. Eine Woche später geht es im Landespokal nach Büppel und am 29. September ist der erste Spieltag für alle Mannschaften in den Ligen.

Festgelegt wurden auch die Termine für die Vereinsmeisterschaften: Am 30. Oktober findet der interne Preisskat und am 17. November das Straßenboßeln statt. Die Weihnachtsfeier mit Siegerehrung ist am 15. Dezember nach den Punktwettkämpfen.

Der Festausschuss berichtete vom Stand der Vorbereitungen für das 100. Jubiläum 2020: Der Kommersabend findet am Samstag, 1.Februar, im „Boßelhus“ statt, richtig gefeiert wird am 23. und 24. Mai im Festzelt vor dem Vereinsheim. Beim Frühschoppen am Sonntag, sollen dann auch langjährige Mitglieder geehrt werden.