Vier Teams fahren in 22 Läufen um Plätze

Moorwinkelsdamm Der MSC Moorwinkelsdamm hat mittlerweile mehrfach Trainings in der „SVG AG Arena“ durchgeführt, das letzte am vergangenen Donnerstag. Diese Trainingseinheit war speziell für die eigenen Clubfahrer angesetzt, denn am 15. August steht ein interessantes Rennen auf dem Plan. Der ADAC Weser-Ems genehmigte die Austragung des Finales der „Speedway Liga Nord“. Diese regionale Liga soll den Nachwuchs fördern und besteht seit vier Jahren. In dieser Saison gibt es aus Corona-Gründen nur dieses eine entscheidende Rennen.

Vier Teams – das Emsland Speedwayteam aus Dohren, die Nordhastedt Pirates, die Teterower Hechtjungen und der MSC Moorwinkelsdamm als Titelverteidiger – kämpfen ab 20 Uhr in 22 Läufen unter Flutlicht um die Plätze. Schon ab 15.30 Uhr darf der Nachwuchs in der Klasse bis 125 ccm auf die Bahn. Hier fahren sechs Teams im Paarmodus gegeneinander.