Neuenburg Übersichtlich haben sich die Mannschaftsmeisterschaften der Straßenboßler im Kreisverband Friesische Wehde gestaltet. In neun Altersklassen (ohne Punktspielbetrieb) waren insgesamt 16 Teams in Neuenburgerfeld dabei. In drei Altersklassen mit jeweils nur einer Mannschaft stand der Sieger schon vor dem Anwurf fest.

Die Mannschaftsstärke bei der Kreismeisterschaft betrug vier Werfer. Eine Ausnahme bilden die Männer II und III, die mit zwei Gruppen (Holz und Gummi) an den Start gehen. Bei den Männern II (45 Jahre und älter) kam es zum ewig jungen Duell zwischen Titelverteidiger Grabstede und Zetel/Osterende. Die Holzgruppen lagen fast gleichauf. In der Gummi erkämpften sich die Grabsteder einen Vorsprung von 4 Wurf. Grabstede siegte mit 97 Wurf und 87 Metern vor Zetel/Osterende (101/103 m).

Bei den Männern III wiederholte Schweinebrück ohne Gegner seinen Vorjahreserfolg mit 45 Wurf und 128 Metern. Bei der männlichen A-Jugend hatte im Vorjahr Ruttel mit gerade mal 55 Metern Vorsprung Grabstede bezwungen. Nun behielten die Grabsteder im Finale klar mit 49 Wurf und 85 Metern die Oberhand. Der Zweite Ruttel (54/ 73 m) ist als amtierender Landesmeister auch bei den diesjährigen Titelkämpfen auf Landesebene dabei.

Bei den B-Jungen siegte mit einem Wurf Vorsprung der Titelverteidiger Grabstede (54/70 m) knapp vor Zetel/Osterende (55/59 m). Dritter wurde mit größerem Abstand Bredehorn (60/104 m).

Bei den Frauen III setzte sich Schweinebrück (57/99 m) deutlich gegen Bredehorn (64/34 m) durch. Dafür gab es den „Wackel-Pokal“. „Wir werden einen neuen Pokal besorgen“, sagte der Kreisvorsitzende Helmut Tetz mit Blick auf das wackelnde Emblem auf der Trophäe.

Ohne Konkurrenz sicherten sich die F-Mädchen aus Grabstede (43/35 m) und die D-Mädchen aus Schweinebrück mit 35 Wurf den Kreistitel. In der weiblichen B-Jugend war Spannung bei nur einem Wurf Unterschied angesagt: Über den Sieg freute sich Ruttel (42) vor Grabstede (43). Bei den A-Mädchen verbuchte Schweinebrück (42/52 m) den Sieg vor Zetel/Osterende (45/38 m).

Im vollen Saal des Neuenburger Hofes begrüßte Tetz die Teilnehmer abschließend zur Siegerehrung. Die Auszeichnung der neuen Meister und Platzierten übernahm der Vorsitzende des Arbeitssauschusses Boßeln, Andre Mutzke. Alle Sieger haben sich für die Meisterschaft des KLV Oldenburg qualifiziert. Die Landes-Titelkämpfe stehen am 21/22. April auf Strecken um Seefeld (Butjadingen) auf dem Programm.