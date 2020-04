Ehrentag: Gute Seele auch mit 90 Jahren immer noch sehr aktiv

Neuenburg Sie hätte diesen besonderen Geburtstag gerne mit ihrer Familie und ihren Freunden im Neuenburger Hof gefeiert. Den Termin hatte sie bereits im vergangenen Jahr festgelegt und die Einladungen für die Feier verschickt. Doch durch die derzeitige Lage mit den geltenden Beschränkungen in der Corona-Krise dürfen Festlichkeiten nicht stattfinden. Heute wird Hanna Möhlmann bei guter Gesundheit 90 Jahre alt.

Sonntag, 27. April 1930: Hanna Säfken wird als Tochter von Alma und Georg Säfken in Ruttel geboren und wächst dort mit drei weiteren Geschwistern auf. Nach ihrer Schulzeit und dem Ende des Zweiten Weltkriegs arbeitet sie sowohl in einem Gasthof in Bad Zwischenahn als auch in einem Café- und Hotelbetrieb in Oldenburg.

Im Jahr 1953 heirateten Hanna und Günther Möhlmann und betreiben gemeinsam den „Asteder Krug“ in Neuenburg. Zur Gaststätte gehört auch die Viehwaage am Bahnhof.

Schon damals spielen Autos eine besondere Rolle. Hanna und Günter Möhlmann bieten Mietwagen mit Fahrer, Leihwagen an Selbstfahrer, Möbelwagen für Umzüge sowie Möbeltransporte und Viehtransporter für Schweine und Großvieh an. Auch die ersten Autotransporte für Autohäuser in der Umgebung werden damals bereits realisiert.

Dieses neue Geschäftsfeld wird von beiden stetig ausgebaut, so dass ab Anfang der 60er Jahre auf dem Bahnhof in Neuenburg Neuwagen per Zug-Waggons ankommen und per Lastwagen weiter zu den Autohäusern transportiert werden. 1973 wird ein neues Betriebsgelände in Oldenburg fertiggestellt und der Autoumschlag von dort abgewickelt.

In der Firma war Hanna Möhlmann als Chefin neben ihrem Mann stets als „gute Seele“ des Unternehmens zu bezeichnen. Sie hat sich um das Wohl der Mitarbeiter und der Kunden gekümmert.

Seit dem Beginn ihrer wohlverdienten Rente hat sie mehr Zeit für ihre Hobbys: die Handarbeitsgruppe „Die Aktiven“, der Rommé-Club, die Teerunde, die Seniorengymnastik und die Sitztanzgruppe vom TV Neuenburg. Auf regelmäßige Theaterbesuche, Ausflüge mit dem Auto oder dem Reisebus legt sie großen Wert.

Hanna Möhlmann ist umgeben von einer Großfamilie, zu der ihre beiden Kinder mit Partnern gehören, sieben Enkelkinder mit Partnern und inzwischen sieben Urenkelkinder. Ihr Haus steht für die Familie immer offen und sie freut sich über deren häufige Besuche.