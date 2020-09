Fußball für Mädchen in Neuenburg

Neuenburg Der Turnverein (TV) Neuenburg bietet Fußball für Mädchen an: Am Sonntag, 6. September, gibt es von 10 bis 13 Uhr ein Schnuppertraining in der Sporthalle an der Grundschule Neuenburg (Astede 8). „Sinn und Zweck ist es, Mädels den Spaß am Fußball zu vermitteln und eventuell Mädchen aus der Region für den Vereinssport zu interessieren“, so der Verein.

Der TV Neuenburg hat bereits am VGH-Girls-CUP 2019 mit seinen zehn Mädchen der Geburtsjahre 2006-2009 teilgenommen. Die Mädchen des TV Neuenburg nehmen außerdem an der Punktspielrunde des Fußball-Kreises Jade-Weser-Hunte teil und haben sich dort in der letzten Saison super geschlagen.

Viele Mädchen spielen bereits in einer Jungenmannschaft, sehnen sich jedoch danach in einer reinen Mädchenmannschaft zu spielen. Andere Mädchen spielen keinen Fußball, weil sie nicht in einer gemischten Mannschaft spielen möchten, teilt der Verein mit und hofft, beim Schnuppertraining viele Mädchen für den Sport begeistern zu können. Anmeldungen sind erbeten bei Günther Hülse unter Tel. 04452/231011 oder per WhatsApp, 0176/41527447.