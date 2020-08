Handball In Friesland: Vorfreude auf Oktober steigt bei HSG Neuenburg/Bockhorn

Neuenburg Das lange Warten auf das erste Punktspiel nach Ausbruch der Corona-Pandemie im März neigt sich auch für die Handballer der HSG Neuenburg/Bockhorn so langsam dem Ende entgegen. Denn immerhin gibt es inzwischen seitens des Handballverbandes Niedersachsen (HVN) beziehungsweise der Handball-Region Ems-Jade unter Berücksichtigung der behördlichen Corona-Auflagen fixe Termine, anhand deren die Saisonvorbereitung ausgerichtet werden kann.

„Dennoch werden die Vereine sowie die Regionen und Verbände die aktuelle Pandemie-Lage immer im Auge behalten müssen, um rechtzeitig reagieren zu können“, gibt sich HSG-Sprecher Florian Prill bei aller Vorfreude keinen Illusionen hin.

Heimspiele im Doppelpack

Vorgesehen ist, dass sowohl die erste Frauen- als auch die erste Männermannschaft der HSG gemäß den Planungen des HVN am Wochenende 24./25. Oktober in die neue Landesklassen-Saison startet. Vermutlich – wie gewohnt – hintereinander mit einem Handball-Doppelpack, der am 24. Oktober in der heimischen Zeteler Sporthalle steigen soll.

„Durch den späteren Saisonstart ist der weitere Spielplan ansonsten durchaus sehr sportlich, zumal es nicht ausgereizt wurde, bis zu an die Sommerferien heran zu spielen“, erläutert Prill: „Bis Weihnachten geht es daher jedes Wochenende Schlag auf Schlag.“ Auch im neuen Jahr seien kaum spielfreie Wochenenden vorgesehen, „so dass die Möglichkeiten für Regenerationen oder auch Spielverlegungen äußerst gering sind.“

Derweil soll es auf Regionsebene für das zweite Frauen- und Männerteam sogar schon früher wieder losgehen. Sie starten bereits am ersten Oktober-Wochenende in die neue Saison. „Die Handballregion wollte mit dem früheren Saisonstart den Spielplan etwas entzerren und so einige Reserve-Spieltage mehr zu generieren. Dies erscheint vor dem Hintergrund, dass Spiele aufgrund von Verordnungen oder Quarantäne später nachgeholt werden müssen, durchaus sinnvoll“, analysiert Prill: „Dennoch bleiben die Pausen zwischen den Spielen angesichts von maximal einem freien Wochenende zwischen zwei Spielen dabei gering – wenn man von der größeren Pause zu Weihnachten und Ostern absieht.“

Hoffen auf Spiele vor Zuschauern

Bleibt insgesamt die große Frage, ob bereits zum jeweiligen Saisonstart vor Publikum in den Hallen gespielt werden kann. „Derzeit geht die HSG Neuenburg/Bockhorn davon aus, dass die Spiele mit Zuschauern stattfinden können, allerdings steht diese Frage Tag für Tag neu im Raum und wird seitens des Landes sicherlich immer wieder neu bewertet“, betont Prill: „Wir werden intern zu gegebener Zeit ein entsprechendes Konzept entwickeln und dieses dann rechtzeitig bekanntgeben.“