Neuenburg Klar, dass sich Frauenteams mit so augenzwinkernd vielsagenden Namen wie „FC Lieberampool“ oder „Hula-Ball-U“ sowie Männermannschaften wie „HC All You Can Drink“ oder „Dynamo Dosenbier“ selbst von ziemlich durchwachsenen Witterungsbedingungen mit stürmischen Winden und teils kräftigen Regenschauern die gute (Wettkampf-)Laune nicht haben verderben lassen. Und so werteten nicht nur die Organisatoren des traditionsreichen Handball-Pfingstturniers auf der Neuenburger Urwaldkampfbahn auch die 72. Auflage der Kultveranstaltung als vollen Erfolg. Rund 500 Handballer aus diversen Teilen Deutschlands waren zum feucht-fröhlichen Saisonabschluss in die Friesische Wehde gereist. Am Ende gab es viele enge Spiele, zwei erfolgreiche Titelverteidigungen und einen Premierensieger.

Anstrengend, aber positiv

„Es war anstrengend. Aber auch wenn es hier und da etwas unrund lief, ist es unterm Strich sehr positiv verlaufen“, brachte Florian Prill die gelöste Stimmungslage beim zwölfköpfigen Organisatorenteam der HSG Neuenburg/Bockhorn auf den Punkt. Zudem sprach er bei aller ausgelassenen Feierlaune der Turnierteilnehmer zum Teil bis tief in die Nacht hinein von einem „sehr entspannten und reibungslosen Wochenende“. Dabei waren einige Mannschaften, die auf der Urwaldkampfbahn ihre Zelte aufgeschlagen hatten, zum Improvisieren gezwungen: Diverse Pavillons waren den Sturmböen zum Opfer gefallen.

Sportlich ging es vor allem am Samstag für 44 Mannschaften im Kampf um die Siegertrophäen und Preisgelder mächtig rund auf den insgesamt fünf Spielfeldern. Bei den Männern waren 28 Teams in vier Gruppen aktiv und eröffneten die Jagd auf den Titelverteidiger „Los Mercenarios“ aus Oldenburg.

Im ersten Halbfinale kam es am Abend im Duell zwischen der „SG Dynamo“ aus Berlin und Seriensieger „Los Mercenarios“ zur Neuauflage des Vorjahresfinales. „Beide Teams gehören bereits zum Inventar des Pfingstturniers und lieferten sich einen großen Kampf“, erläuterte Prill. Am Ende gelang den Berlinern durch einen 8:4-Erfolg tatsächlich die Revanche für die Finalniederlage in 2018.

Im zweiten, kaum minder umkämpften Halbfinale setzte sich „CC (Curling Club) Rüde zahlt alles“ aus Varel mit 8:5 gegen die zweite Mannschaft der „Los Mercenarios (Veteranos)“ durch. Im Anschluss wurde aufgrund des einsetzenden Regens das kleine Finale zwischen beide Teams der „Los Mercenarios“ gar nicht mehr ausgespielt. Sie teilten sich Rang drei.

Im Endspiel gaben die „SG Dynamo“ und „CC (Curling Club) Rüde zahlt alles“ noch mal alles. „Beide Abwehrreihen lieferten sich einen hartnäckigen Kampf. Bis kurz vor dem Ende konnte sich keine Mannschaft absetzen“, analysierte Prill. Am Ende bejubelte dank eines knappen 5:4-Sieges „CC (Curling Club) Rüde zahlt alles“ aus Varel den Sieg beim „Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham Cup“.

Bei den Frauen traten 16 Teams in zwei Gruppen an. Am Ende verteidigte „Hula-Ball-U“ erfolgreich den Titel aus dem Vorjahr. Dabei waren die Oldenburgerinnen nur als Gruppenzweiter ins Halbfinale eingezogen und trafen dort auf den Mitfavoriten „Donna Della Schiuma“ aus Schaumburg. „In einem – im Vergleich zur restlichen Damenkonkurrenz – durchaus torreichen Spiel“ (Prill) zogen die Oldenburgerinnen mit einem 7:4-Erfolg ins Endspiel ein.

Im anderen Halbfinale gab ein einziger Treffer den Ausschlag zwischen der zweiten Mannschaft aus Schaumburg, „Bambina Della Schiuma“, und dem Team „Bremelingen“ von der Weser, das sich mit 1:0 durchsetzen konnte. Wie bei den Männern wurde in beiderseitigem Einvernehmen auf das Spiel um Platz drei verzichtet.

Das Finale zwischen „Hulla-Ball-U“ und „Bremelingen“ verlief dann allerdings derart eng und spannend, dass die Entscheidung erst nach Ablauf der regulären Spielzeit im Siebenmeter-Werfen fiel. Am Ende gewann „Hula-Ball-U Haarentor“ mit 4:2 und freute sich diebisch über den erneuten Turniersieg. Die Siegerehrung sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen fand dann im Festzelt während der großen „Urwaldparty“ statt.

Doch damit nicht genug: Nach einer durchfeierten Nacht traten am Sonntagvormittag noch einmal sechs Männerteams zu einem zweiten Turnier an und mobilisierten letzte Kraftreserven. Zwar verzichteten „Auf Feld 6“ und „10 Jahre SSC Forelle Farchau“ auf ihre Startplätze, doch sprangen für diese kurzfristig „Die Veteranen“ und „P.E.T.-Action“ ein.

Veteranen überraschen

Dabei überraschten allen voran die eingesprungenen „Veteranen“, die erstmals 1969 ein Team nach Neuenburg entsandt hatten und seitdem zu den Stammgästen zählen. Sie feierten am Sonntag nun sogar einen Punktgewinn gegen „Los Mercenarios (Veteranos)“ und wurden Dritter. Letztere ließen sich davon unbeeindruckt allerdings den erneuten Titelgewinn beim Leistungsturnier nicht nehmen und setzten sich wie im Vorjahr vor „SG Dynamo“ aus Berlin durch.

