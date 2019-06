Neuenburg Nach der Saison ist vor dem Neuenburger Pfingstturnier: Das gilt auch an diesem verlängerten Feiertagswochenende wieder für rund 500 Handballer aus diversen Teilen Deutschlands, die sich einen Startplatz bei der Kult-Veranstaltung der HSG Neuenburg/Bockhorn auf der altehrwürdigen Urwaldkampfbahn gesichert haben. Diese wird sich schon an diesem Freitagabend erneut in eine große, die Spielfelder umsäumende Zeltstadt verwandeln.

„Auch in diesem Jahr soll es wieder ein Turnier der Superlative werden“, betont Florian Prill vom zwölfköpfigen Organisations-Team der HSG Neuenburg/Bockhorn und freut sich über eine im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Melderesonanz der Vereine: „Wir haben wieder alles darangesetzt, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden und können auf die tatkräftige Unterstützung von rund 150 ehrenamtlichen Mitgliedern und Freunden des Vereins bauen.“

Drei Wettbewerbe und zwei Feiern Auch bei der 72. Auflage des Pfingstturniers bei der HSG Neuenburg/Bockhorn wird es drei Tage lang auf und neben den Spielflächen auf der Urwaldkampfbahn wieder hoch hergehen. Freitag, 22 Uhr: Players Night im Festzelt Sonnabend, 10 Uhr: Volksbank-Cup für Männer- und Frauenteams 21 Uhr: Urwaldfete im Festzelt Sonntag, 11 Uhr: Turnier der höheren Leistungsklassen (Regionsoberliga und höher) für Männer

Nach dem „Aufwärmen“ bei der Players Night im Festzelt an diesem Freitagabend ab 22 Uhr zur Musik von DJ Westi, ertönt am Samstagvormittag um 10 Uhr der Anpfiff zu den ersten beiden Turnieren des Pfingstturniers. Dabei werden in den Leistungsklassen Regionsliga und -klasse sowie Freizeit-, Uni- und Hobby-Teams insgesamt 44 Mannschaften – unterteilt nach Männer- (28) und Frauenteams (16) – die Sieger des Volksbank-Cups bis in die frühen Abendstunden hinein ausspielen.

Als Gejagte gehen die beiden Titelverteidiger aus dem Vorjahr ins Rennen. Bei den Frauen ist dies „Hula-Ball-U“ aus Oldenburg. Bei den Männern wollen die „Los Mercenarios“ aus Oldenburg erneut die Konkurrenz im Kampf um die Siegertrophäe und das Preisgeld hinter sich lassen.

„Nach hoffentlich spannenden Finalspielen, welche gegen 18 Uhr angesetzt sind, steigt zum Abschluss des Samstags ab 21 Uhr im Festzelt die größte Urwald-Party Frieslands“, rührt Prill die Werbetrommel für die „dritte Halbzeit“ unter der Regie von DJ Westi im Festzelt.

Letzte Kraftreserven müssen dann am Sonntagvormittag ab 11 Uhr noch einmal sechs Männerteams mobilisieren, um im abschließenden Turnier der höheren Leistungsklassen zu bestehen. Gespielt wir im Modus jeder gegen jeden. Dabei peilen die „Los Mercenarios“ abermals einen Doppelerfolg in Neuenburg an. Mangels Zusagen wurde indes das geplante Leistungsklassen-Turnier der Frauen diesmal gestrichen.