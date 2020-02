Hannover/Emden

Nach „sabine“ Im Nordwesten Sturmfluten drohen an der Küste und in Hamburg

Der Sturm hat nachgelassen, aber die Wogen sind noch nicht geglättet: Auf den Inseln und an der Küste drohen weitere Sturmfluten. Aufgrund von Schneeschauern kam es in der Nacht in der Region Oldenburg zu mehreren Unfällen.