Neuenwege Mit einer Heimniederlage gegen den Hamburger SV sind die Fußballerinnen des TuS Büppel am Sonntag in die neue Saison der Regionalliga Nord gestartet. Das in der Sommerpause stark verjüngte Team des Trainerduos Marcel Salomo und Emin Tenikeci musste sich vor knapp 150 Zuschauern an der Hoheluchter Straße trotz einer couragierten Leistung gegen den namhaften Aufsteiger mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.

„Dennoch können wir der Mannschaft spielerisch und kämpferisch keinen Vorwurf machen“, betonte Tenikeci und lobte: „Das war eine gute Leistung, aus der wir eine Menge für die nächsten Spiele mitnehmen werden. Leider hat am Ende das Quäntchen Glück gefehlt.“

Den besseren Start in die Auftaktpartie hatten nämlich die Gastgeberinnen erwischt, die in den ersten 20 Minuten mehr am Drücker waren. „Danach war es zunächst ausgeglichen und ein offener Schlagabtausch, bei dem wir auch unsere Torchancen hatten“, sagte Tenikeci.

Den einzigen Treffer vor der Pause erzielte in Victoria Schulz allerdings eine Hamburgerin – 0:1 (26. Minute). Kurz nach Wiederbeginn lag dann der Ausgleich in der Luft. Die Büppelerinnen hatten den Ball über Außen hinter die Viererkette des HSV gespielt. Den sich daraus entwickelten ersten Torschuss konnte Torhüterin Lela-Celin Naward parieren, danach traf Büppels Anna Bartsch aus dem Gewühl heraus nur den Pfosten (50.).

Zwar ließen die Gastgeberinnen danach auf der Jagd nach dem Ausgleich nichts unversucht, doch entwickelte das HSV-Team mit fortlaufender Spieldauer immer mehr Druck und erspielte sich einige sehr gute Möglichkeiten. „Jürina Kocks hat allerdings super gehalten“, freute sich Tenikeci: „Auch unsere Viererkette hat sehr viel vereiteln können.“

In der 84. Minute war es allerdings soweit: Mit ihrem zweiten Treffer des Tages machte Schulz nach einem Konter der Gäste von der Elbe alles klar (84.). „Da haben wir etwas zu langsam umgeschaltet. Allerdings war das davor auch ein Zuckerpass in die Schnittstelle“, sagte Tenikeci und bilanzierte: „Natürlich hat man insgesamt gemerkt, dass in unserem Team auch noch die Unerfahrenheit mit im Spiel ist. Es wird eine anstrengende Saison – aber wir bleiben guter Dinge.“