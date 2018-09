Neuenwege Vor einer ganz hohen Hürde zur Heimpremiere in die Regionalliga Nord stehen die Fußballerinnen des Aufsteigers TuS Büppel an diesem Sonntag. Schließlich hat das Team von Coach Mohammad Nasari um 15 Uhr in Werder Bremen II gleich einen der Titelkandidaten auf dem Sportplatz an der Hoheluchter Straße zu Gast.

„Natürlich kommt da jede Menge Arbeit auf uns zu“, weiß Nasari: „Wichtig ist, dass wir so wenig individuelle Fehler machen wie möglich und auch gegen eine solche Mannschaft mutig an die Sache herangehen.“

Das hatten die Büppelerinnen auch im Auftaktspiel bei der TSG Burg Gretesch getan und waren spielerisch gleichwertig. Dennoch bezahlten sie als Liga-Neuling ordentlich Lehrgeld und zogen am Ende mit 0:5 (0:1) den Kürzeren. „Dass wir nach dem ersten Spieltag ganz unten im Tabellenkeller stehen, ist sehr bitter“, sagt Nasari. Andererseits sei seine Mannschaft alles andere als fünf Tore schlechter als der Gegner gewesen.

Umso mehr hofft der Coach, der am Sonntag auf Annika Fittje, Mareike Tholen und Imke Heibült verzichten muss, auf die richtige Antwort seiner Mannschaft auf dem Platz. So sei etwa Torfrau Jürina Kocks, die sich in Burg Gretesch drei Sonntagstreffer gefangen hatte, besonders motiviert. „Sie ist eine der besten Torhüterinnen der Liga. Jeder kann mal einen schwächeren tag haben“, erklärt Nasari.

Vor dem Kräftemessen mit dem Bundesliga-Unterbau von Werder hat der TuS-Coach zudem eine weitere seiner Schlüsselspielerinnen besonders im Blick – Mareike Kregel, beste Torschützin der vergangenen Oberliga-Saison. „Ich hoffe, dass von ihr die richtigen Signale kommen“, sagt Nasari: „Sie weiß, wo das Tor steht, und ist meine beste Spielerin – deshalb kann ich von ihr mehr erwarten, als von allen anderen.“

Zudem dürfte Mareike Kregel am Sonntag besonders motiviert sein – trifft sie doch auf ihren Ex-Club, von dem sie vor der Spielzeit 2017/2018 zum TuS gewechselt war. Für Werder II ist die Partie in Neuenwege das erste Punktspiel der Saison. Die eigentliche Auftaktpartie gegen den SV Meppen II wurde auf den 9. September verlegt.

Wie viel personelle Unterstützung die Zweite am Sonntag aus dem Bundesliga-Team von Werder bekommt, bleibt abzuwarten. Da die Erste spielfrei ist, dürfte es für den TuS ein Wiedersehen mit mehreren SVW-Spielerinnen geben, gegen die man vor 14 Tagen ein Testspiel in Obenstrohe (1:7) bestritten hat. Nasari: „Das könnte richtig zur Sache gehen, aber wenn bei uns alle ihre Top-Form abrufen, bin ich guter Dinge.“