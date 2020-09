Fußball-Bezirksliga: TuS Obenstrohe siegt nach Blitzstart mit 5:0

Obenstrohe Beide Mannschaften waren mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet und angesichts von lediglich 14 Punktspielen in Staffel A der Fußball-Bezirksliga II schon am zweiten Spieltag in Zugzwang. Umso erleichterter reagierten Spieler und Verantwortliche des TuS Obenstrohe am Samstagnachmittag auf den ebenso deutlichen wie wichtigen 5:0-Auswärtssieg beim SV Ofenerdiek.

Zwei frühe Tore – ein erzwungenes Eigentor von SVO-Spieler Jannik Brandt (1. Minute) und anschließend ein verwandelter Elfmeter von Rahbear Fattah (3.) hatten an der Lagerstraße in Oldenburg schnell für Zuversicht bei den Obenstroher Gästen gesorgt.

Konsternierte Gastgeber

Die als Abstiegskandidat gehandelten Ofenerdieker wirkten angesichts dieses schmerzhaften Doppelschlages konsterniert. Das wiederum nutzte die Mannschaft von TuS-Coach Stephan Ehlers noch vor der Pause zu drei weiteren Treffern.

Statistik Bezirksliga Bezirksliga SV Wilhelmshaven - Heidmühler FC 3:1 (1:1) SV Wilhelmshaven Kolev – Kück (73. Mvondo), Olbrys, Steinkraus, jahadic (78. Schütze), Markov, Hammoud, Seuba, Suleiman, Gräßner, Drosev (88. Meine). Heidmühler FC Gerdes – Kurzawa (61. Wobbe), Wielspütz, Titz, Lücht, Rockmann, Tayan, Stresow, Jashari (69. Horn), Niemeyer, Fasshauer. Tore 0:1 Kurzawa (7.), 1:1 Drosev (39./Handelfmeter), 2:1 Drosev (82.), 3:1 Markov (85.). SV Ofenerdiek - TuS Obenstrohe 0:5 (0:5) TuS Obenstrohe Stahl – Gruda, Gerdes (71. Schaaf), G. Kersting (41. K. Kersting), Albertzarth - Theesfeld, Fattah, Ahlers, Beyer, Michelsen (57. Hyseni), Zwick. Tore 0:1 Brandt (1./Eigentor), 0:2 Fattah (3./Foulelfmeter), 0:3 Theesfeld (19.), 0:4 Michelsen (34.), 0:5 Fattah (42.). Rote Karte Brandt (25./Ofenerdiek) wegen Notbremse. Nächste Spiele Heidmühler FC - SV Brake (Freitag, 20.30 Uhr, Klosterpark), TuS Obenstrohe - TSV Abbehausen (Sonntag, 15 Uhr, Plaggenkrugstraße).

Janis Theesfeld erzielte das 3:0 (19.). Wenig später wusste sich Ofenerdieks Brandt gegen Oke Michelsen nur mit einer Notbremse zu helfen. Er rückte nach dem Eigentor in der ersten Spielminute damit ein weiteres Mal als Unglücksrabe in den Fokus und flog mit Rot vom Platz (25.). In Überzahl machten Oke Michelsen (34.) und erneut Fattah (42.) bereits im ersten Durchgang den 5:0-Endstand perfekt.

„Da man bei dieser Ligen-Konstellation im Verlauf der kurzen Saison nicht mehr viel reparieren kann, waren für uns drei Punkte beim SV Ofenerdiek schon Pflicht. Dementsprechend war auch unsere Ausrichtung“, erklärte TuS-Trainer Ehlers: „Und das wir so schnell mit zwei Toren in Führung gegangen sind, spielte uns natürlich zudem sehr in die Karten.“

Überzeugender Fußball

Die nach der bitteren 1:2-Auftaktniederlage gegen Rastede von Ehlers geforderte verbesserte Effektivität vor dem gegnerischen Tor sowie die Tatsache, dass seine Spieler die Vorgaben gut umgesetzt hätten, seien letztlich der Schlüssel zum klaren Sieg gewesen: „Ich bin auch sehr zufrieden. Die Jungs haben überzeugenden Fußball gespielt.“

Da konnte es der TuS-Coach verschmerzen, dass die zweite Hälfte nicht mehr ganz so prickelnd verlaufen war. Die überlegenen Gäste agierten im Verwaltungsmodus, ohne dass die Ofenerdieker noch zu großen Chancen kamen.