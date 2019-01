So geht’s weiter

Der Raiba-Wintercup wird an diesem Sonnabend, 12. Januar, in der Sporthalle an der Plaggenkrugstraße in Obenstrohe mit Wettkämpfen in drei Altersklassen fortgesetzt. Am Vormittag treten ab 8.30 Uhr zunächst die C-Junioren der jüngeren Jahrgänge gegen den Ball. Am Nachmittag ermitteln ab 13.30 Uhr die C-Junioren des älteren Jahrgangs ihre Turniersieger.

Eine Premiere beim Turnierreigen des JFV Varel steht dann am Samstagabend auf dem Programm. Denn erstmals wird beim Raiba-Wintercup der Sieger eines A-Junioren-Turniers ausgespielt. Dabei messen sich ab 19 Uhr diverse spielstarke U-19-Mannschaften auf dem Hallenboden.

Unter der Regie des TuS Obenstrohe geht es dann am Sonntag, 13. Januar, an gleicher Stätte weiter. Dabei flitzen von 9 bis 13 Uhr zunächst die F-Junioren des Jahrgangs 2010 dem runden Kunstleder hinterher. Am Nachmittag sind dann die F-Junioren des Jahrgangs 2011 an der Reihe.