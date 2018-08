Obenstrohe Das erste von zwei Friesland-Derbys binnen einer Woche zwischen den Bezirksliga-Fußballerinnen des TuS Obenstrohe und TV Neuenburg haben die Gäste aus der Friesischen Wehde knapp für sich entschieden. Das Tor des Tages hatte Jannina Bernau auf Vorlage von Verena Klockgether bereits unmittelbar vor dem Seitenwechsel erzielt (44.).

„Auch wenn sich die Begegnung überwiegend in der Hälfte der Neuenburgerinnen abgespielt hat, hatten die Gäste unterm Strich einfach den besseren Tag erwischt“, bilanzierte Obenstrohes Co-Trainer Hartmut Elling: „Ärgerlich war natürlich der Zeitpunkt des Gegentreffers kurz vor dem Pausenpfiff, vielleicht wäre die Partie sonst anders ausgegangen.“

Der favorisierte Landesliga-Absteiger aus der Wehde hatte in der ersten Hälfte zudem einen Pfostentreffer zu verzeichnen. Auch deshalb sprachen die Spielerinnen um TVN-Coach Maicel Rosenbaum nach dem Schlusspfiff von einem „absolut verdienten Auswärtssieg“. „Man hat gemerkt, dass die Truppe eine Saison lang höher gespielt hat“, analysierte Elling: „Wenn es mal nach vorne ging, dann war da ordentlich Zug und Tempo drin.“

Allerdings ließen die Kräfte der Gäste nach Wiederbeginn nach. Dennoch reichte es für den TuS nicht mehr zum Ausgleich – auch weil er es zu selten mit Distanzschüssen versuchte. Elling: „Dennoch können wir unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat bei den eingeschränkten personellen Möglichkeiten alle Vorgaben umgesetzt, sich dafür leider nur nicht belohnt.“

Bereits am Sonntag gibt es die Chance zur Revanche. In der zweiten Runde des Bezirkspokals kommt es in Obenstrohe um 11.30 Uhr zur Neuauflage des Duells.