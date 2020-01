Obenstrohe Gleich zum Auftakt der Hallenturnierserie für Nachwuchsfußballer um den Raiba-Wintercup 2020 gab es jede Menge packende Spiele, trickreiche Aktionen und fulminante Torschüsse zu sehen. Los ging es unter der Regie des JFV Varel und TuS Obenstrohe mit dem Kräftemessen der A-Junioren.

Dabei verkaufte sich die gastgebende U 19 des JFV Varel nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen den späteren Turniersieger JSG Wiesmoor/Strudden bestens und spielte sich bis ins Endspiel vor. Dort zogen die Gastgeber erst im Neunmeterschießen hauchdünn mit 4:5 den Kürzeren.

„Die vielen Zuschauer haben einen spannenden Turnierverlauf mit spielstarken Teams und guten Schiedsrichtern gesehen“, bilanzierte Hartmut Ehmen vom JFV Varel: „Dass unsere U-19-Jungs den Sack im Endspiel nicht zumachen konnten, ist schade, aber zu verkraften.“

Auch am zweiten Tag waren wieder starke Teams im Einsatz. Bei den U-14-Junioren sicherte sich der TSV Havelse dank eines 4:2-Finalsieges gegen den VfL Wilhelmshaven den Siegerpokal. Der JFV Varel II wurde Sechster, gefolgt vom JFV Varel I.

Am Nachmittag war die Elf von Union 60 Bremen das Maß der Dinge in der Altersklasse U15. Das mussten auch die Talente des JFV Varel trotz großer Gegenwehr bei der 1:4-Niederlage im Endspiel anerkennen. Der TuS Varel landete auf Rang acht.

Am dritten Turniertag waren an der Plaggenkrugstraße die E-Junioren an der Reihe. „Wir hatten eine tolle Atmosphäre in der Halle. Zwischen den Trainern, den Eltern und den Kindern ging es super fair zu – genauso wie es sein soll. Es hat viel Spaß gemacht“, freute sich TuS-Jugendleiter Henning Jacobi.

Im Jahrgang 2009 setzte sich der FC Rastede die Krone auf – dank eines knappen 4:3-Erfolgs im Siebenmeterschießen gegen den FC Ohmstede. Die Obenstroher Lokalmatadore unterlagen im Spiel um Platz sieben dem BV Bockhorn mit 1:2 nach Siebenmeterschießen.

Das Turnier des jüngeren Jahrgangs 2010 wurde ebenfalls erst vom Siebenmeterstrich entschieden. Dabei gelang GVO Oldenburg im Finale der goldene Treffer zum 1:0-Erfolg gegen TuS Eversten. Der TuS Büppel wurde Fünfter, der gastgebende TuS Obenstrohe Achter.