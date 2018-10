Obenstrohe /Heidmühle Der TuS Obenstrohe und der Heidmühler FC müssen an diesem Sonntag auswärts ran. Das Team der TuS-Trainer Rainer Kocks und Marc Bury reist zum SV Wilhelmshaven, der HFC hingegen bekommt es in Wiefelstede mit dem SVE zu tun.

SV Wilhelmshaven - TuS Obenstrohe (Sonntag, 15 Uhr). Ein erneutes Schützenfest wie beim 8:1-Kantersieg am vergangenen Wochenende gegen den TuS Eversten wird es gegen die Wilhelmshavener aller Voraussicht nach nicht geben, dennoch wollen die Obenstroher mit einem Sieg die Tabellenführung verteidigen. Die Bilanz des TuS lässt sich – bis auf einen kleinen Schönheitsfehler – sehen. In acht Spielen gingen die Obenstroher sieben Mal als Sieger vom Platz. Einzig gegen BW Bümmerstede kassierte die Mannschaft von Kocks und Bury Mitte September eine 0:1-Niederlage.

Beim Gastgeber aus Wilhelmshaven stehen hingegen vier Saisonsiegen, auch drei Niederlagen entgegen. Zuletzt unterlag der SVW zuhause Turabdin Delmenhorst mit 1:2. Die Wilhelmshavener stehen derzeit auf Platz acht in der Tabelle.

SVE Wiefelstede - FC Heidmühle (Sonntag, 15 Uhr). Der HFC will die Euphorie aus dem Pokalerfolg am Mittwoch gegen den SV Ankum (6:4 nach Elfmeterschießen) mitnehmen und gegen Wiefelstede den nächsten Dreier einfahren – immerhin liegt der letzte Punktgewinn in der Bezirksliga schon gut einen Monat zurück.

Am 7. September gewannen die Heidmühler mit 5:0 gegen den TuS Eversten. Seitdem gab es für den aktuell auf Tabellenplatz zehn liegenden HFC drei Niederlagen in Folge. „Wir haben unser System etwas umgestellt und werden gegen Wiefelstede in einem 4-3-3 spielen, um dadurch Druck zu erzeugen“, sagt Heidmühles Torwart-Trainer Jürgen Klostermann.

Gegen den Tabellenvorletzten SVE Wiefelstede – ein Punkt aus sieben Spielen – wolle der HFC aber zu Beginn erstmal abwartend agieren, sagt der Torwart-Trainer. „Wir werden nicht gleich von Anfang an pressen, es liegen schließlich 90 Minuten vor uns“, erklärt Klostermann, auch mit Blick auf die personellen Sorgen.