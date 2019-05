Obenstrohe /Heidmühle Mit dem Auto trennen die Fußballplätze der beiden Vereine nur 20 Minuten. In der Tabelle der Fußball-Bezirksliga liegen TuS Obenstrohe und Heidmühler FC aber weit voneinander entfernt. Mit 56 Zählern stehen die Obenstroher, die im Derby an diesem Samstag (16 Uhr, Sportplatz Plaggenkrugstraße) sogar noch den Vizemeistertitel erspielen können, satte 22 Punkte vor ihrem Konkurrenten aus Heidmühle. Zumindest muss dieser am letzten Spieltag nicht mehr zittern, denn der Klassenerhalt ist bereits in trockenen Tüchern.

Das ist dennoch viel zu wenig für den Absteiger aus der Landesliga, der sich in der Bezirksliga komplett neu aufgestellt hat und auch in der kommenden Spielzeit einige Abgänge verkraften muss. Gerade nach der 3:5-Pleite im letzten Heimspiel gegen Absteiger ESV Wilhelmshaven wollen Spielertrainer Daniel Oleksyn und seine Mannschaft dem Saisonabschluss noch einen versöhnlichen Beigeschmack geben.

Auch für Trainer Rainer Kocks vom TuS Obenstrohe wird es „endlich Zeit, dass die Saison zu Ende geht. Wir mussten uns zuletzt mit unserem kleinen Kader ziemlich durchschleppen.“ Dennoch wolle sein Team nach dem 3:1-Derbysieg im Hinspiel Ende Oktober auch die zweite Partie gegen den direkten Nachbarn für sich entscheiden. „Unser Ziel ist es, mit einem Sieg den dritten Platz abzusichern. Darauf, was GVO Oldenburg auf dem zweiten Rang dann macht, haben wir keinen Einfluss“, sagt TuS-Trainer Kocks.

Trotz der ernüchternden Rückrunde zieht Kocks ein positives Saisonfazit. „Die Jungs haben das gut gemacht. Schade, dass uns am Ende etwas die Chips ausgegangen sind“, sagt der Obenstroher Coach. Gerade zu Saisonbeginn hatte sein Team noch brillieren können. Gegen Heidmühle erwartet die Mannschaft nun eine Überraschungstüte. Auch der HFC hatte mit Verletzungssorgen zu kämpfen, weshalb die genaue Aufstellung auch nicht absehbar ist. „Wir werden erst auf dem Platz sehen, wer dann bei Heidmühle spielen kann“, vermutet Kocks.

Wenn er und HFC-Coach Oleksyn dem Spiel einen Titel geben könnten, würden sich die Trainer wohl darauf einigen: „Allerletztes Spiel – ein Derby zum sauberen Abschluss, in dem sich noch einmal alle ins Zeug legen“.