Nattke-Elf trifft auf Schlusslicht

Obenstrohe Für die Fußballerinnen des TuS Obenstrohe geht es an diesem Wochenende in der Bezirksliga direkt weiter. Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Kickers Emden am vergangenen Mittwoch, muss die Mannschaft von Trainer Dierk Nattke nun auswärts bei der SG Elisabethfehn/Harkebrügge ran. Anstoß ist um 13 Uhr.

Der Gastgeber aus dem Landkreis Cloppenburg konnte keines seiner bisher sechs Spiele gewinnen und steht mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch konnte die Mannschaft aus der Gemeinde Barßel am vergangenen Wochenende ein Erfolgserlebnis feiern. Im Bezirkspokal gewann die SG gegen die FSG Gehlenberg/Neuvrees/Hilkenbrook/Rastdorf (Bezirksliga Mitte) deutlich mit 6:1.