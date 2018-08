Obenstrohe II zahlt erneut Lehrgeld

Obenstrohe Aufsteiger TuS Obenstrohe II hat in der Fußball-Kreisliga Jade-Weser-Hunte die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert. Die Elf von Trainer Andreas Bunge unterlag dem VfL Oldenburg II deutlich 1:7 und war am Ende chancenlos gegen die Regionalliga-Reserve.

VfL-Stürmer Emmanuel Ogunsuyi, der zuletzt in der Bremenliga spielte, hatte die Oldenburger mit 2:0 in Führung gebracht (19., 27.). Malte Horn konnte für die Platzherren noch vor der Pause auf 1:2 verkürzen (36.), doch nach dem Seitenwechsel brachen beim TuS dann alle Dämme. Mit weiteren fünf Treffern schraubten die Gäste das Ergebnis bis zum Schlusspfiff in die Höhe. „Die Gäste waren kein Maßstab für uns“, so TuS-Trainer Andreas Bunge.

Tore: 0:1, 0:2 Ogunsuyi (19., 27.), 1:2 Horn (36.), 1:3 Nienaber (51.), 1:4 Ogunsuyi (63.), 1:5 Nienaber (67.), 1:6 Rahmig (79.), 1:7 Mokhtari (87.).