Obenstrohe Küken statt Kippen. Die Warnung an alle Raucher ist eindeutig: „Nichts einwerfen!!!! Meisen füttern Nachwuchs“, steht auf dem Aschenbecher neben dem Zuschauereingang der Sporthalle in Obenstrohe. Entdeckt hatten die Vögel Iris und Lars Göken. „Wir haben erst einmal ein Schild an diesem Behälter befestigt, um darauf aufmerksam zu machen, dass dieser zurzeit nicht benutzt werden sollte“, schrieben sie in einem Brief an den Vareler Nabu.

Die Piepmätze verwechselten den Metallkasten an der Wand mit einem Nistkasten. Denn: „Der Behälter sieht optisch wirklich so aus“, stellte das Ehepaar Göken fest: „Wir meinen, dass diese Konstruktion des Auffangbehälters vor allen Dingen in dieser Höhe nicht angebracht werden darf.“

„Sie haben sehr einfühlsam gehandelt“, lobte Martin Heinze vom Vareler Nabu. Er schaltete zudem den Hausherren der Sporthalle, den Vorsitzenden des Tus Obenstrohe Peter Mostowski, ein. Nach Beendigung der Brut sollte nach Meinung von Iris und Lars Göken der Ascher deshalb entfernt und durch einen „echten“ Nistkasten für Blaumeisen ersetzt werden.

Von diesem Wunsch erfuhr die „Kleine Holzwerkstatt“ aus Obenstrohe. „Sie würde uns einen Nistkasten zur Verfügung stellen, der an der Turnhalle befestigt werden könnte“, schrieben die Eheleute Göken. Und auch Martin Heinze vom Nabu bot an, einen Nistkasten zu vergeben.