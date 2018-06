TuS beendet Saison mit Remis

Obenstrohe Mit einem 1:1 (0:1)-Remis bei Vizemeister VfL Wilhelmshaven haben sich am Wochenende die Bezirksliga-Fußballerinnen des TuS Obenstrohe in die Sommerpause verabschiedet. Dass die Mannschaft um TuS-Spielführerin Jennifer Jeltsch die Saison auf dem fünften Tabellenplatz abschließen würde, stand schon vor dem letzten Spiel fest. Dabei hatten ausgerechnet die Wilhelmshavenerinnen der TuS-Elf einen Bärendienst erwiesen, denn durch den Nichtantritt des VfL in der Vorwoche bei Kickers Emden kletterten die Ostfriesinnen durch den Sieg am grünen Tisch noch auf den vierten Rang.

Lange in Lauerstellung

„Wir können mit dem fünften Platz aber zufrieden sein – auch wenn bei einer besseren Chancenverwertung durchaus auch der zweite Platz hinter dem völlig verdienten Meister 1. FC Ohmstede für uns möglich gewesen wäre“, bilanzierte TuS-Coach Dierk Nattke. In der Tat hatten die Friesländerinnen lange auf dem dritten Platz in Lauerstellung gelegen, sich nach der Winterpause aber zu viele Unentschieden geleistet.

Insofern war das letzte Spiel an der Jade ein Spiegelbild der Saison. „Wir waren spielerisch klar besser, haben uns aber am Ende im Angriff mal wieder nicht für den großen Aufwand belohnt“, analysierte Nattke. Während Torfrau Heike Echsler zwei Konter der Gastgeberinnen mit starken Reflexen entschärfte, brachte Nathalie Neumann die Gäste kurz vor der Pause mit 1:0 in Front (44.). Gleich nach Wiederbeginn glich der VfL durch Laura Schweitzer zum 1:1 aus (49.). „Das war nach der Pause die einzige gefährliche Aktion vor unserem Tor“, sagte Nattke: „Danach haben wir den VfL nur noch in deren eigene Hälfte gedrückt.“ Der Siegtreffer fiel allerdings nicht mehr.

Sieg in Fairnesswertung

Noch wichtiger als Rang fünf in der Abschlusstabelle ist Nattke indes der erneute Gewinn der Fairnesswertung seiner Mannschaft. Diese hatte sich in 22 Saisonspielen nur eine einzige Gelbe Karte eingehandelt und war damit zum sechsten Mal in Folge auf Großfeld die fairste Mannschaft in ihrer Liga. Für die neue Saison bleibt das Gros des Teams zusammen. Neu hinzu gestoßen ist bereits Mette Koring. Weitere Spielerinnen könnten folgen.