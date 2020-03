Wegen Corona-Virus: TuS Obenstrohe sagt Partys ab

Obenstrohe Der Turn- und Sportverein (TuS) Oben­strohe sagt wegen des Corona-Virus’ die „Rot-Blaue Nacht“ ab. Die Veranstaltung, die eigentlich am Samstag, 21. März, stattfinden sollte, wird verschoben auf den 26. September. Auch dann soll es ein rauschendes Fest mit Showeinlagen und Tombola geben.

„Das Organisationsteam vom TuS Obenstrohe sowie das Upstalsboom Landhotel Friesland als Co-Gastgeber bedauern diesen Schritt“, teilt der TuS mit. Alle bisher verkauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, versprechen die Gastgeber. Wer dennoch seine Karten zurückgeben möchte, kann sich an Andreas Freiheit per Mail an Andreas.freiheit1@ewetel.net wenden.

Auch der „Tanz in den Mai“, der für Donnerstag, 30. April, geplant war, ist vom TuS Obenstrohe vorsorglich abgesagt worden.