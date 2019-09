Oldenburg /Obenstrohe Achtungserfolg für die vor allem in der Defensive zuletzt schwächelnden Fußballer des TuS Obenstrohe: Am Sonntag erkämpfte sich die Mannschaft des Trainerduos Rainer Kocks/Marc Bury ein 1:1-Remis beim Bezirksliga-Titelaspiranten GVO Oldenburg. Das Endergebnis stand bereits zur Pause fest.

„Das haben die Jungs richtig stark gemacht – sie können stolz sein“, bilanzierte ein spürbar erleichterter Kocks und ergänzte: „Wenn wir uns leistungsmäßig in einer anderen Phase befunden hätten und in der Schlussphase die Dinge noch ein bisschen konsequenter ausgespielt hätten, wäre vielleicht sogar noch das 2:1 drin gewesen. Aber wir wollen nicht unverschämt sein und sind sehr zufrieden mit diesem verdienten Punktgewinn.“

Den Führungstreffer der Gäste hatte Janis Theesfeld nach „wunderbarem Pass“ (Kocks) von Oke Michelsen in der 14. Minute erzielt. „Da waren wir schon richtig in der Spur“, freute sich Kocks: „GVO hatte gefühlt zwar 70 Prozent Ballbesitz. Aber das war durchaus gewollt, und unsere Jungs haben so gut wie keine Torchance zugelassen.“

Ein Gegner wie GVO sei für die Obenstroher, die allein in den drei vorherigen sieglosen Spielen neun Gegentreffer kassiert hatten, genau zur rechten Zeit gekommen. „Gegen solch einen Favoriten haben alle Spieler noch fünf Prozent mehr reingeschmissen – und das hat sich ausgezahlt“, erklärte Kocks: „Wir standen kompakt und sicher und haben über Ballgewinne dann unser Tempospiel durchgesetzt.“ Dem 1:1-Ausgleich durch Patrick Janzen (23.) war allerdings ein abgefangener Querpass im Spielaufbau vorausgegangen.

„Nach der Pause gab es an unserer Taktik nichts zu ändern“, erläuterte Kocks. Die Obenstroher überließen GVO weiterhin die Spielkontrolle und setzten mit Kontern immer wieder Nadelstiche in die Spitze. „Die Jungs hätten sich in den letzten drei bis fünf Minuten sogar noch mit dem Siegtreffer belohnen können“, sagte Kocks: „Das wichtigste ist jedoch, dass wir bei der zuletzt hohen Anzahl an Gegentoren die Zahl der Fehler endlich mal wieder minimieren konnten. Umso schöner, dass die Jungs dabei auch was Zählbares mit nach Hause nehmen konnten.“