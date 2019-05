Lauf-Ass stimmt sich auf DM ein

Papenburg /Zetel Die Landesmeistertitel sammelt er quasi im Vorbeigehen ein, sein großes Ziel hat er bereits im Blick: Im Sommer möchte Uwe Schmalstieg vom TuS Zetel bei der Deutschen Meisterschaft die Goldmedaille holen – zusammen mit seinem Sohn Kay, der in der M45 startet. „Ich bin sehr gut in Form zurzeit“, sagt Schmalstieg.

In seiner Altersklasse M75 sammelte der Zeteler zuletzt in Celle die Landesmeistertitel über 800 und 1500 Meter und qualifizierte sich mit seinen Zeiten locker für die DM. „Ich habe über 1500 Meter sogar noch die M70er gepackt“, so Schmalstieg. Für ihn sei es ein Testlauf für die DM gewesen, um zu sehen wo er steht und um Erfahrungen zu sammeln.

Am Samstag startet Schmalstieg in Papenburg bei der Landesmeisterschaft über 5000 Meter. Auch dort wird er wieder ganz vorn auf dem Treppchen erwartet. Sein Erfolgsrezept: „Mein Sohn trainiert mich. Es ist ein recht heftiges Trainingsprogramm – ich vertrage das aber ganz gut.“ Kay Schmalstieg startet für den LC Paderborn und ist über 5000 und 1500 Meter Westfalenmeister geworden.