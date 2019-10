Pfalzdorf /Friesland Zum dritten Mal traten am Donnerstag in Pfalzdorf die Boßlerinnen des Friesischen Klootschießerverband (FKV) zur Championstour an. Den Sieg machten dabei drei Ostfriesinnen unter sich aus.

Am Ende siegte Julia Heiken (Schirumer-Leegnoor) mit 1772 Metern vor Hannah Janßen (Blomberg/1703 Meter) und Ann-Christin Peters (Ardorf/1701 Meter). Auf die Plätze vier und fünf kämpften sich mit Astrid Hinrichs (1595 Meter) und Jana Schonvogel (1536 Meter) zwei Schweinebrückerinnen. „Ich habe heute einen sicheren Wettkampf geworfen, keine Fehler gemacht, aber auch nicht alle optimal zur Mitte geworfen“, zeigte sich Astrid Hinrichs aber zufrieden. „Dass die Meter für Platz vier reichen, hätte ich nicht gedacht. Es freut mich aber.“

Ebenfalls unter die besten zehn Werferinnen schaffte es, mit 1478 Metern, Lea-Sophie Oetjen aus Zetel-Osterende. Damit platzierte sie sich noch vor Titelverteidigerin Anke Klöpper (Südarle) die, mit 16 Metern Rückstand, auf Platz zehn einkam.

Dicht beieinander reihte sich das Feld ab Platz zwölf ein. Dazu zählten auch Jasmin Kuhlmann (Rosenberg/15./1379 Meter), Leentje Eggers, (Schweinebrück/ 19./1350 Meter) und Christine Janßen (Schweinebrück/20./1344 Meter).

Die Gesamtwertung führen die beiden Konkurrentinnen Anke Klöpper und Astrid Hinrichs mit je 27 Punkten gemeinsam an. Martina Goldenstein (Moordorf/22 Punkte) ist Dritte, vor Feenja Bohlken (18). Rang sechs belegt derzeit Jana Schonvogel (16), Lea-Sophie Oetjen schafft es, mit ihren bisher elf erkämpften Punkten, derzeit auf den zehnten Platz des Gesamtklassements. Die besten sieben Frauen qualifizieren sich für die Europameisterschaften am Himmelfahrtswochenende 2020.