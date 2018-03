Roffhausen Der Schützenverein „Olympia“ Roffhausen hat einen neuen Präsidenten: Michael Marohn hat bei der Jahreshauptversammlung die Nachfolge von Susanne Bruneske angetreten. Bruneske stand 20 Jahre lang an der Spitze des Vereins. Sie hatte zuvor angekündigt, den Platz freimachen zu wollen für einen Nachfolger.

Vizepräsident Olaf Brandes dankte Susanne Bruneske im Namen des gesamten Vereins für ihre 20 Jahre währende Amtsausübung und verabschiedete sie mit Blumen und einem Präsentkorb. Der weitere Vorstand wurde in seinen Ämtern bestätigt.

Sportlich lief es wieder rund für die Schützen aus Roffhausen, hatte Bruneske vor den Neuwahlen in ihrem Rückblick auf das Vereinsjahr berichtet. Sie dankte dem Königshaus wie auch allen Mitgliedern für die rege Beteiligung an sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen – sowohl vereinsintern, als auch als Gäste anderer Vereine. Zudem bewertete sie den Wechsel in den Kreisverband Jeverland als wichtig und richtig und lobte alle Beteiligten für den reibungslosen Ablauf.

Zum „Mitglied des Jahres“ wurde Wilko Merkel ernannt, der sich durch seine herausragenden sportlichen Leistungen diese Auszeichnung verdient habe. Er erreichte bei den Landesmeisterschaften mit dem Luftgewehr in der Schülerklasse den ersten Platz und erzielte dabei einen Landesrekord und vertrat als erster Schütze den Verein bei den deutschen Meisterschaften, wo er es auf Platz 17 schaffte. Anschließend ehrten Sportleiter Rainer Buchmann und Jugendleiter Andreas Kegel die Vereinsmeister des Sportjahres 2018.

Der Sportbericht von Rainer Buchmann gab ein Zeugnis von reger und recht erfolgreicher Teilnahme an den verschiedenen Meisterschaften sowie sonstigen Wettkämpfen, wie etwa dem Juniorcup und den Osterjugendtagen. Auch Festleiter Thomas Merkel zog eine positive Bilanz aller über das Jahr verteilten vereinsinternen Aktivitäten von Besenwerfen und Grünkohlessen bis Weihnachtsfeier. Bei allen Veranstaltungen des Schützenvereins habe es eine durchweg rege Beteiligung gegeben.