Salzgitter /Sande Nur einen Tag nach dem 4:1-Heimsieg im Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter Harzer Falken und der damit verbundenen sicheren Qualifikation für die nachfolgenden Playoffs haben die Eishockeyspieler des ECW Sande einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der amtierende Meister der Regionalliga Nord unterlag am Sonntagabend bei den Salzgitter Icefighters, die noch um den Einzug ins Halbfinale zittern müssen, mit 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung.

Deutlich ärgerlicher als die bereits zweite Saisonniederlage beim Team vom Salzgittersee war aus Sicht der Gäste aber die Matchstrafe gegen Jan Holiga, die er sich in der hektischen Schlussphase zugezogen hatte (59.). Der Verteidiger ist somit automatisch für drei Spiele zum Zuschauen verdammt, muss bei einem entsprechenden Bericht der Schiedsrichter aber mit einer noch längeren Sperre rechnen.

Statistik Regionalliga, Meisterrunde Regionalliga, Meisterrunde Salzgitter Icefighters - ECW Sande 3:2 n.V. (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Tore 1:0 L. Vit (17./Vorarbeit Binias, Zahoras), 1:1 Koubenski (25./Maier, Piskunovs), 2:1 Friedrich (31./Bannach, Binias), 2:2 Piskunovs (60./Demianiuk), 3:2 Rudolph (61./Vit, Binias). Strafminuten Salzgitter 10 – Sande 6 + 25 Holiga. Nächste Spiele Weserstars Bremen - ECW Sande (Freitag, 20 Uhr, Eissporthalle Paradice), ECW Sande - Weserstars Bremen (Sonntag, 19 Uhr, Eishalle Weserstraße).

Was war passiert? Kurz zuvor hatte Artur Galwas im Alleingang das mögliche 2:2 auf dem Schläger, scheiterte aber. Sande drängte weiter auf den Ausgleich, als Holiga direkt vor der Bande der Hausherren gefoult wurde. Als die Stahlstädter lautstark eine Schwalbe des ECW-Spielers monierten, schaukelten sich die Emotionen hoch. Es kam auf dem Eis zu einer Rudelbildung nebst Rangelei, in der auch der herbeigeeilte Schiedsrichter einen Schubser erhielt, so dass Holiga die Matchstrafe aufgebrummt bekam und seiner Mannschaft im Titelkampf damit einen Bärendienst erwies.

„Bei allem Verständnis dafür, dass die Emotionen mal hochkochen können: Da müssen wir uns einfach besser im Griff haben und kaltschnäuziger werden“, forderte ECW-Kapitän Nick Hurbanek in Sachen Strafzeiten mehr Disziplin bei den Jadehaien ein.

Zumal Sande in Salzgitter durch das vorherige vorzeitige Saison-Aus für Ludwig Synowiec (Knieverletzung) ohnehin nur gerade mal mit vier Verteidigern hatten auflaufen können. Nun fehlt zu Beginn der Playoffs in Holiga ein weiterer starker Defensivspieler. Hurbanek: „Das tut uns richtig weh.“

Zum Sportlichen: In Salzgitter war den Gästen am Sonntagabend deutlich die Belastung durch das Spitzenspiel 24 Stunden zuvor gegen die Falken anzumerken. „Die Icefighters wirkten fitter und schneller“, gestand Hurbanek: „Vielleicht hätten wir unser hartes Forechecking-Spiel etwas dosierter anwenden und stattdessen mehr hinten reinstellen sollen, um dann gute Konter zu fahren.“

Doch so ging Salzgitter im ersten Drittel durch Lukas Vit nicht unverdient mit 1:0 in Front (17.). Im zweiten Durchgang gelang Viatcheslav Koubenski zwar der Ausgleich (25.), doch stellte Ron Friedrich auf 2:1 für die Hausherren (31.), die sich zudem ein Chancenplus erarbeiteten. Als sich die Aufregung um Holigas Hinausstellung etwas gelegt hatte, gelang Sergejs Piskunovs 14 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit in Unterzahl mit etwas Glück tatsächlich noch der Ausgleich zum 2:2.

Als aber gleich zu Beginn der Verlängerung in Dmytro Demianiuk der nächste Sander auf die Strafbank musste, kassierten die Jadehaie in Unterzahl den entscheidenden Gegentreffer von David Rudolph (61.) – und mussten sich diesmal nur mit einem Punkt zufrieden geben.