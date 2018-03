ECW Sande patzt beim Schlusslicht

Sande Die Eishockeyspieler des ECW Sande haben sich zum Ende der Verbandsliga-Hauptrunde keinen Rückenwind für die nachfolgenden Playoffs holen können, an deren Ende die ersten beiden von drei Teams in die Regionalliga aufsteigen. So zogen die Jadehaie am späten Freitagabend überraschend mit 4:5 (1:0, 3:1, 1:3) beim bis zu diesem letzten Spiel der regulären Saison noch sieglosen Hamburger SV 1b den Kürzeren. Die dritte Niederlage in Folge für das ersatzgeschwächte Team von Coach Sergey Yashin hatte allerdings keine Auswirkungen mehr auf die Tabelle, denn die Haie standen bereits vorher als Vizemeister hinter den Crocodiles Hamburg 1b fest.

Waren die Jadehaie einen Tag zuvor bei der Wahl von Frieslands Sportlern des Jahres 2017 im Vareler Tivoli in der Kategorie Mannschaft mit 1248 Stimmen noch als zweiter Sieger hinter den Ü-40-Fußballern des TuS Obenstrohe (1673) gefeiert worden, kamen sie tags darauf beim Schlusslicht an der Elbe nie richtig in den Tritt.

Tore: 1:0 Vogel, 2:0 Timm, 3:0 Porada, 3:1 Struck (Hurbanek/Mundt), 3:2 Koubenski (Mundt/Struck), 4:2 Krüger, 4:3 Holiga (Koubenski/Mundt).

Strafminuten: 12 HSV 1b/ 10 ECW Sande.

Termine für die Aufstiegsrunde: ECW Sande - Crocodiles Hamburg 1b (Samstag, 17. März, 19.30 Uhr), ECW Sande - EC Nordhorn (Sonntag, 18. März, 19.30 Uhr), EC Nordhorn - ECW Sande (Freitag, 23. März, 20 Uhr), Crocodiles Hamburg 1b - ECW Sande (Sonntag, 25. März, 16 Uhr (HH-Farmsen).

