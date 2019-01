Sande Jubel und freudestrahlende Gesichter in der 3b der Grundschule Sande von Klassenlehrer Gregor Kisse: Die Drittklässler haben den schulinternen Sportabzeichenwettbewerb gewonnen. 13 von 16 Kindern erfüllten die Bedingungen für das Sportabzeichen – eine Quote von 81,3 Prozent, so Schulleiterin Susanne von Senden. In einer Feierstunde in der Aula gab es für die erfolgreichen Teilnehmer am Montag Urkunden und Abzeichen. Die 3b erhielt den Wanderpreis des TuS Sande.

Den Sportabzeichen-Wettbewerb veranstaltet die Grundschule Sande gemeinsam mit dem TuS Sande seit Beginn der 1980er Jahre. Diesmal legten 69 Kinder aus sieben Klassen die Prüfungen ab.

Bei diesem Wettbewerb siegt jeweils die Klasse, in der anteilig die meisten Schüler das Sportabzeichen errungen haben. Grundvoraussetzung, um überhaupt das Sportabzeichen zu erlangen, ist das Schwimmen, so Pico Abrahams vom TuS Sande. Wer nicht schwimmen kann, erhält kein Sportabzeichen.

Leistungen für das Abzeichen werden in den Disziplinen Kraft, Koordination, Ausdauer und Schnelligkeit abgenommen.

Auf den weiteren Plätzen folgten die Klassen 4a von Hanna Gelfert mit 77,8 Prozent, die Klasse 2a von Gerlind Lubian (60,9 Prozent), die 4c von Martina Krüger mit 58,8 Prozent, die 2b von Elke Janßen (47,6 Prozent), die 3a von Claudia Müller-Deck (29,4 Prozent) und die 4b von Marja Albers (20 Prozent).

Neben Urkunden und Wanderpreis für den Sieger gab es bei der Feier auch viel Lob und Ermunterung. TuS Sande und Gemeinde Sande unterstützten die Sportabzeichen-Sieger mit Zuschüssen für die Klassenkasse.