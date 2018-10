Sande Nach dem bestens geglückten Saisonstart in die Eishockey-Regionalliga Nord mit dem 3:2-Heimsieg gegen den amtierenden Meister Weserstars Bremen in der Vorwoche ist der Aufsteiger ECW Sande in der vierthöchsten deutschen Spielklasse nun erstmals auswärts gefordert. So müssen die Jadehaie an diesem Sonntagabend bei den Salzgitter Icefighters ran.

Diese wiederum haben ihr erstes Saisonspiel eine Woche vor der gelungenen Sander Heimpremiere mit dem identischen Ergebnis gegen die Weserstars gewonnen. Los geht es in der Eishalle am Salzgittersee nun um 18 Uhr.

„Der Auftaktsieg hat uns – auch wenn es nach einer 3:0-Führung im Schlussdrittel noch einmal eng wurde – natürlich weiteres Selbstvertrauen gegeben“, sagt Nick Hurbanek, Kapitän und Sportlicher Leiter in Personalunion beim ECW: „Das können wir auch gut gebrauchen, denn die Partie gegen das junge, laufstarke und gute Team aus Salzgitter wird ebenfalls alles andere als einfach.“

Beide Mannschaften kennen sich schon aus der Vorbereitung, schließlich absolvierte das Icefighters-Team aus dem Südosten Niedersachsens im Spätsommer unter anderem ein Trainingslager in Sande und unterlag in einem Testspiel dem ECW mit 3:5. Ein Ergebnis jedoch mit wenig Aussagekraft.

Salzgitters Cheftrainer Radek Vit weiß um die Qualitäten der Jadehaie: „Die haben Leute mit sehr viel Erfahrung geholt, etwa Peter Boon, der schon in der DEL gespielt hat. Die sind spielerisch sehr gut, im Durchschnitt allerdings viel älter – und das ist unser Vorteil. Schon gegen Bremen hatten wir mehr Kraft, weil wir jüngere Spieler haben.“

Auf der anderen Seite wollen die ECW-Spieler am Sonntag ihr Erfahrungsplus sowie die Schnelligkeit ihrer Stürmer in die Waagschale werfen und aus möglichen Fehlern der jungen Wilden aus der Stahlstadt Kapital schlagen.

Thematisiert wurden von ECW-Coach Sergey Yashin unter der Woche zudem die Undiszipliniertheiten gerade einiger erfahrener Zugänge im dritten Drittel. Diese hatten zu Zeitstrafen geführt und den Weserstars Bremen bei deren Aufholjagd aufgrund phasenweise dadurch sogar doppelter Überzahl natürlich in die Karten gespielt. „Daran müssen wir arbeiten“, fordert auch Hurbanek: „Gerade in dieser starken Liga wird das durch Gegentore im Powerplay schnell doppelt bestraft.“

Durchaus möglich übrigens, dass sich im bislang mit zehn Zugängen verstärkten Kader des ECW Sande im weiteren Saisonverlauf noch etwas tut. „Wir schauen ja nicht nur auf die aktuelle Spielzeit, in der wir als Aufsteiger möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen“, erläutert Hurbanek: „Wir verfolgen vielmehr einen Drei-Jahres-Plan und wollen vermehrt junge Leute einbauen.“

Bemerkbar mache sich der gestiegene Konkurrenzkampf in der sowohl quantitativ als auch qualitativ im Vergleich zur Vorsaison deutlich breiter aufgestellten Haie-Mannschaft schon jetzt. „Das spornt alle an“, sagt Hurbanek: „Der Trainer hat die Qual der Wahl – und keiner der Spieler kann sich sicher sein.“