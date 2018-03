Sande Duplizität der Ereignisse: Wie in der Vorwoche im packenden Gipfeltreffen gegen den neuen Meister Crocodiles Hamburg 1b mussten sich die Eishockeyspieler des ECW Sande auch dem Tabellenvierten Harsefeld Tigers knapp mit 4:5 geschlagen geben, nachdem es nach der regulären Spielzeit 4:4 gestanden hatte. War die Entscheidung zu Ungunsten der Jadehaie im Spitzenspiel schon in der ersten Minute der Verlängerung gefallen, ging es am Samstag vor 546 Zuschauern in Sande sogar ins Penaltyschießen.

Doch der Reihe nach: Beim 4:5 (0:3, 3:0, 1:1, 0:1) gegen Harsefeld hatte das Verbandsliga-Team von ECW-Coach Sergey Yashin das erste Drittel komplett verschlafen und war gleich mit drei Treffern ins Hintertreffen geraten. „Wir sind das Spiel einfach zu arrogant angegangen. Dann muss man sich nicht wundern, wenn man auf einmal einem Rückstand hinterherlaufen muss“, nahm ECW-Kapitän Nick Hurbanek kein Blatt vor den Mund: „Zum Glück haben wir noch mal die Kurve bekommen und am Ende noch einen Punkt geholt.“

So stellten Nick Hurbanek, Arturs Pantelejevs und Vitali Janke mit ihren Treffern im Mitteldrittel den nicht unverdienten 3:3-Ausgleich her. Im letzten Durchgang der regulären Spielzeit sollte es zunächst noch besser kommen. Denn Stürmer Marcel Struck brachte die favorisierten Hausherren mit 4:3 in Front. Doch die Harsefeld Tigers schlugen noch einmal zurück, indem sie eine weitere Unachtsamkeit in der Haie-Abwehr konsequent bestraften.

„Leider haben uns Dominik Bartlog und Karol Bartanus verletzungsbedingt gefehlt“, bedauerte Hurbanek die fehlenden personellen Alternativen. In der mit viel Körpereinsatz geführten Partie zog sich Alexander Josch – nach abgesessener Matchstrafe erstmals wieder im blauen Haie-Dress im Einsatz – bei einem Check zudem wohl eine Gehirnerschütterung zu und konnte nicht mehr weiterspielen. Lubomir Sivak wird den Haien nach seiner Matchstrafe gegen die Crocodiles (Sperre bis 31. März) sogar in den Playoffs um den Aufstieg in die Regionalliga fehlen.

So blieb es gegen Harsefeld nach 60 Spielminuten beim 4:4. Die Partie ging in die Verlängerung, die torlos endete, sodass die Entscheidung im Penaltyschießen fallen musste. Nick Hurbanek traf für die Jadehaie, während Vitali Janke und Slawa Koubenski scheiterten. Erik Wolfram erzielte für die Gäste den entscheidenden Treffer.

Tore: 0:1 Möhrke, 0:2 Möhrke, 0:3 Wolfram, 1:3 Hurbanek, 2:3 Pantelejevs, 3:3 Janke, 4:3 Struck, 4:4 Corleis, 4:5 Wolfram.

Strafminuten: ECW Sande: 12 + 10 Janke, Harsefeld: 22.

Zuschauer: 546.